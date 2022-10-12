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Michy Batshuayi Fenerbahçe'de büyülüyor! 4'te 3 yaptı

Michy Batshuayi Fenerbahçe'de kendine geldi! Fenerbahçe'nin transferin son günlerinde renklerine bağladığı Belçikalı yıldız performansı ile büyülüyor. Michy Batshuayi'nin transferi gerçekleştikten sonra Sarı-Lacivertli taraftarların bir kısmı endişeye kapılsa da şimdilerde ona olan hayranlıklarını dile getiriyorlar. Yıldız ismin performansı da dikkat çekiyor...

Onur Koçhan
takvim.com.tr
Özel haber
12.10.2022 11:27 - Son Güncelleme: 12.10.2022 11:28
Michy Batshuayi Fenerbahçe’de büyülüyor! 4’te 3 yaptı

Michy Batshuayi Fenerbahçe'de kendine geldi! Fenerbahçe'nin transferin son günlerinde renklerine bağladığı Belçikalı yıldız performansı ile büyülüyor.

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Michy Batshuayi Fenerbahçe’de büyülüyor! 4’te 3 yaptı

MİCHY BATSHUAYİ FENER'DE ATTIĞINI VURUYOR

Sarı-Lacivertliler'in Chelsea'den renklerine bağladığı Michy Batshuayi, attığını vuruyor... 29 yaşındaki santrafor Fenerbahçe'de 4 şutta 3 kez fileleri havalandırmayı başardı. Geçen sezon Beşiktaş'ta forma giyen yıldız oyuncu kaçırdığı gollerle dikkat çekiyordu. Belçikalı golcü 95 şutta sadece 10 gol bulabilmişti.

Michy Batshuayi Fenerbahçe’de büyülüyor! 4’te 3 yaptı

Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev maçında son dakikada galibiyeti getiren golü atan Batshuayi, Karagümrük maçında da 90+5. dakikada sahneye çıktı. Takımına altın değerinde bir 3 puan kazandırdı.

Michy Batshuayi Fenerbahçe’de büyülüyor! 4’te 3 yaptı

Geçen sezon Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla 14 gol atmasına rağmen kaçırdıklarıyla eleştirilerin hedef noktasına haline gelen Belçikalı golcü, Jorge Jesus ile birlikte kendine gelmeye başladı.

Michy Batshuayi Fenerbahçe’de büyülüyor! 4’te 3 yaptı

Yıldız oyuncu, Fenerbahçe'de kendini daha fazla göstererek Belçika Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda yer almak istiyor.

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