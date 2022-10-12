Michy Batshuayi Fenerbahçe'de büyülüyor! 4'te 3 yaptı
Michy Batshuayi Fenerbahçe'de kendine geldi! Fenerbahçe'nin transferin son günlerinde renklerine bağladığı Belçikalı yıldız performansı ile büyülüyor. Michy Batshuayi'nin transferi gerçekleştikten sonra Sarı-Lacivertli taraftarların bir kısmı endişeye kapılsa da şimdilerde ona olan hayranlıklarını dile getiriyorlar. Yıldız ismin performansı da dikkat çekiyor...
12.10.2022 11:27 - Son Güncelleme: 12.10.2022 11:28
Michy Batshuayi Fenerbahçe'de kendine geldi! Fenerbahçe'nin transferin son günlerinde renklerine bağladığı Belçikalı yıldız performansı ile büyülüyor.
MİCHY BATSHUAYİ FENER'DE ATTIĞINI VURUYOR
Sarı-Lacivertliler'in Chelsea'den renklerine bağladığı Michy Batshuayi, attığını vuruyor... 29 yaşındaki santrafor Fenerbahçe'de 4 şutta 3 kez fileleri havalandırmayı başardı. Geçen sezon Beşiktaş'ta forma giyen yıldız oyuncu kaçırdığı gollerle dikkat çekiyordu. Belçikalı golcü 95 şutta sadece 10 gol bulabilmişti.
Yıldız oyuncu, Fenerbahçe'de kendini daha fazla göstererek Belçika Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda yer almak istiyor.