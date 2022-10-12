Galatasaray'da yeni imza! Yunus Akgün sözleşmeyi uzatıyor... İşte alacağı maaş
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, bir yandan da iç transferde çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip genç yıldızı Yunus Akgün ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Buna göre yıldız ismin sözleşmesi 4 yıl uzatılacak ve maaşına zam yapılacak.
12.10.2022 09:55 - Son Güncelleme: 12.10.2022 09:55
Aylık 70 bin TL maaşı ile takımın en az kazanan isimlerinden olan Yunus Akgün'e yıllık 15 milyon TL'ye yakın ücret önerilmesi bekleniyor.