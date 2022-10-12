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Galatasaray'da yeni imza! Yunus Akgün sözleşmeyi uzatıyor... İşte alacağı maaş

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, bir yandan da iç transferde çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip genç yıldızı Yunus Akgün ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Buna göre yıldız ismin sözleşmesi 4 yıl uzatılacak ve maaşına zam yapılacak.

12.10.2022 09:55 - Son Güncelleme: 12.10.2022 09:55
Galatasaray’da yeni imza! Yunus Akgün sözleşmeyi uzatıyor... İşte alacağı maaş

Galatasaray'da, iç transfer görüşmeleri devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray’da yeni imza! Yunus Akgün sözleşmeyi uzatıyor... İşte alacağı maaş

Victor Nelsson'un sözleşmesini yenileyen sarı-kırmızılı ekip, Sacha Boey ve Kerem Aktürkoğlu ile de büyük oranda anlaştı.

Galatasaray’da yeni imza! Yunus Akgün sözleşmeyi uzatıyor... İşte alacağı maaş

Yönetim, bu hafta Yunus Akgün'ün temsilcileriyle masaya oturacak.

Galatasaray’da yeni imza! Yunus Akgün sözleşmeyi uzatıyor... İşte alacağı maaş

Aylık 70 bin TL maaşı ile takımın en az kazanan isimlerinden olan Yunus Akgün'e yıllık 15 milyon TL'ye yakın ücret önerilmesi bekleniyor.

Galatasaray’da yeni imza! Yunus Akgün sözleşmeyi uzatıyor... İşte alacağı maaş

GÜVENİ TAM
2000 doğumlu genç yeteneğin 2024 yılı Haziran ayında bitecek sözleşmesi en az 4 yıl uzatılacak.

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