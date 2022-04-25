RAMAZAN İMSAKİYE
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Michy Batshuayi çıktı kıyamet koptu! Kenan Karaman...

Beşiktaş'ta kıyamet koptu! Michy Batshuayi çıktı Kenan Karaman girdi... Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Mücadelede etkisiz bir performans ortaya koyan siyah-beyazlı ekibin yıldızı Michy Batshuayi tepkilerin odağı oldu. Yerini Kenan Karaman'a bırakan Belçikalı yıldıza taraftarın tepkisi sert oldu.

25.04.2022 22:13 - Son Güncelleme: 25.04.2022 22:13
Michy Batshuayi çıktı kıyamet koptu! Kenan Karaman...

Michy Batshuayi çıktı Kenan Karaman girdi... Beşiktaş'ta kıyamet koptu!

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Michy Batshuayi çıktı kıyamet koptu! Kenan Karaman...

Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Mücadelenin ilk yarısından itibaren etkisiz bir performans gösteren Beşiktaş ilk yarıda 2-0 geriye düştü.

Michy Batshuayi çıktı kıyamet koptu! Kenan Karaman...

MİCH BATSHUAYİ TEPKİLERİN HEDEFİNDE

Maçta fırsatları değerlendiremeyen Beşiktaş'ın golcüsü Michy Batshuayi taraftarın tepkisi çekti. Sosyal medyada tepki tweetleri atılırken Belçikalının her top kaybında taraftar çılgına döndü.

Michy Batshuayi çıktı kıyamet koptu! Kenan Karaman...

BATSHUAYİ ÇIKTI KENAN KARAMAN GİRDİ

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Valerien İsmael 62. dakikada Michy Batshuayi'yi oyundan alarak yerine Kenan Karaman'ı dahil etti.

Michy Batshuayi çıktı kıyamet koptu! Kenan Karaman...

TARAFTAR TEPKİ GÖSTERDİ

Batshuayi saha kenarına yönelirken tribünlerde adeta kıyamet koptu. Islıklarla Belçikalıyı protesto eden taraftarlar oyuncu dışarı çıkana kadar ıslıklarını sürdürdü.

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