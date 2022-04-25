Michy Batshuayi çıktı kıyamet koptu! Kenan Karaman...
Beşiktaş'ta kıyamet koptu! Michy Batshuayi çıktı Kenan Karaman girdi... Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Mücadelede etkisiz bir performans ortaya koyan siyah-beyazlı ekibin yıldızı Michy Batshuayi tepkilerin odağı oldu. Yerini Kenan Karaman'a bırakan Belçikalı yıldıza taraftarın tepkisi sert oldu.
25.04.2022 22:13 - Son Güncelleme: 25.04.2022 22:13
MİCH BATSHUAYİ TEPKİLERİN HEDEFİNDE
Maçta fırsatları değerlendiremeyen Beşiktaş'ın golcüsü Michy Batshuayi taraftarın tepkisi çekti. Sosyal medyada tepki tweetleri atılırken Belçikalının her top kaybında taraftar çılgına döndü.
BATSHUAYİ ÇIKTI KENAN KARAMAN GİRDİ
Beşiktaş'ta Teknik Direktör Valerien İsmael 62. dakikada Michy Batshuayi'yi oyundan alarak yerine Kenan Karaman'ı dahil etti.