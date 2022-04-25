Kartal evinde Kasımpaşa'yı konuk ediyor! İşte Beşiktaş-Kasımpaşa maçının muhtemel 11'leri
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş, bugün evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek. Beşiktaş ile Kasımpaşa, ligde 38. kez karpışacak.İki takım arasındaki 37 maçın 24'ünü Beşiktaş kazandı, 8 karşılaşma berabere bitti, Kasımpaşa 5 kez galibiyet aldı. İşte karşılaşma öncesi Ismael'in sahaya süreceği muhtemel 11.
25.04.2022 09:46 - Son Güncelleme: 25.04.2022 09:46
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında bugün Kasımpaşa'yı konuk edecek. Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.
Geçen haftaki Giresun beraberliği ile bu hedefinde yara alan Beşiktaş, taraftarının da desteğiyle yoluna devam etmek istiyor. Fakat siyah-beyazlıların bu sezon deplasman gibi iç saha grafiği de pek olumlu sinyaller vermiyor.
Üst üste iki iç saha maçında Başakşehir ve Hatayspor ile berabere kalan siyahbeyazlı ekip, Alanyaspor'u ise 4-1 yendi. Öte yandan sarı kart cezası nedeniyle Giresunspor maçında forma giyemeyen Welinton Souza, bugünkü karşılaşmada görev alabilecek. Alanyaspor maçında gördüğü sarı kart nedeniyle Welinton cezalı duruma düşmüştü.