RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Spor Kartal evinde Kasımpaşa'yı konuk ediyor! İşte Beşiktaş-Kasımpaşa maçının muhtemel 11'leri

Kartal evinde Kasımpaşa'yı konuk ediyor! İşte Beşiktaş-Kasımpaşa maçının muhtemel 11'leri

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş, bugün evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek. Beşiktaş ile Kasımpaşa, ligde 38. kez karpışacak.İki takım arasındaki 37 maçın 24'ünü Beşiktaş kazandı, 8 karşılaşma berabere bitti, Kasımpaşa 5 kez galibiyet aldı. İşte karşılaşma öncesi Ismael'in sahaya süreceği muhtemel 11.

25.04.2022 09:46 - Son Güncelleme: 25.04.2022 09:46
Kartal evinde Kasımpaşa’yı konuk ediyor! İşte Beşiktaş-Kasımpaşa maçının muhtemel 11’leri

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında bugün Kasımpaşa'yı konuk edecek. Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

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Kartal evinde Kasımpaşa’yı konuk ediyor! İşte Beşiktaş-Kasımpaşa maçının muhtemel 11’leri

Yeni hocası İsmael ile çıkış yakalayan Kartal, Avrupa hedefine ulaşmak için bugünkü maçtan 3 puanla ayrılmak amacında.

Kartal evinde Kasımpaşa’yı konuk ediyor! İşte Beşiktaş-Kasımpaşa maçının muhtemel 11’leri

Geçen haftaki Giresun beraberliği ile bu hedefinde yara alan Beşiktaş, taraftarının da desteğiyle yoluna devam etmek istiyor. Fakat siyah-beyazlıların bu sezon deplasman gibi iç saha grafiği de pek olumlu sinyaller vermiyor.

Kartal evinde Kasımpaşa’yı konuk ediyor! İşte Beşiktaş-Kasımpaşa maçının muhtemel 11’leri

WELINTON GERİ DÖNÜYOR
Beşiktaş, iç sahada son 5 maçta inişli çıkışlı grafik sergiledi. Antalyaspor ile evinde 0-0 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, bir sonraki iç saha maçında Altay'ı 1-0 mağlup etti.

Kartal evinde Kasımpaşa’yı konuk ediyor! İşte Beşiktaş-Kasımpaşa maçının muhtemel 11’leri

Üst üste iki iç saha maçında Başakşehir ve Hatayspor ile berabere kalan siyahbeyazlı ekip, Alanyaspor'u ise 4-1 yendi. Öte yandan sarı kart cezası nedeniyle Giresunspor maçında forma giyemeyen Welinton Souza, bugünkü karşılaşmada görev alabilecek. Alanyaspor maçında gördüğü sarı kart nedeniyle Welinton cezalı duruma düşmüştü.

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