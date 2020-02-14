Michael Schumacher'in son halinin fotoğrafını sızdırdılar! Olay yaratan iddia
Efsane Formula 1 pilotu Michael Schumacher, 2013 yılında Alp Dağları'nda kayak yaparken geçirdiği kazanın ardından bitkisel hayata girmiş ve o gün bugündür tedavi altında tutuluyordu. Michael Schumacher'in son durumuna dair açıklama sadece 2014 yılında yapılmış sonrasında ise bir açıklama gelmemişti. 7 yıl sonra ortaya atılan bir iddia ise olay yarattı. Michael Schumacher'in son halinin fotoğrafının çekildiği ve 1 milyon pound (1.2 milyon euro) istendiği iddia edildi.
14.02.2020 16:33
- Son Güncelleme: 14.02.2020 16:59
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