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Michael Schumacher'in son halinin fotoğrafını sızdırdılar! Olay yaratan iddia

Efsane Formula 1 pilotu Michael Schumacher, 2013 yılında Alp Dağları'nda kayak yaparken geçirdiği kazanın ardından bitkisel hayata girmiş ve o gün bugündür tedavi altında tutuluyordu. Michael Schumacher'in son durumuna dair açıklama sadece 2014 yılında yapılmış sonrasında ise bir açıklama gelmemişti. 7 yıl sonra ortaya atılan bir iddia ise olay yarattı. Michael Schumacher'in son halinin fotoğrafının çekildiği ve 1 milyon pound (1.2 milyon euro) istendiği iddia edildi.

14.02.2020 16:33 - Son Güncelleme: 14.02.2020 16:59
Michael Schumacher'in son halinin fotoğrafını sızdırdılar! Olay yaratan iddia

Fransız Alpleri'ndeki kayak merkezinde geçirdiği kaza sonrasında ağır yaralanarak komaya giren ve tedavisi hâlâ devam eden efsane F1 pilotu Michael Schumacher hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

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Michael Schumacher'in son halinin fotoğrafını sızdırdılar! Olay yaratan iddia

Sağlık durumunun nasıl olduğu merak edilen Schumacher hakkında dünyayı şoke eden bir iddia ortaya atıldı. İngiliz medyasının ortaya attığı iddiaya göre, Schumacher'in son hâlini gözler önüne seren bir fotoğraf basına sızdırıldı ve bunun karşılığında tam tamına 1 milyon pound istendi.

Michael Schumacher'in son halinin fotoğrafını sızdırdılar! Olay yaratan iddia

Efsane F1 pilotu Michael Schumacher, 2013'ün Aralık ayında geçirdiği kazadan bu yana tedavi görüyor.

Michael Schumacher'in son halinin fotoğrafını sızdırdılar! Olay yaratan iddia

Daily Mirror'da yer alan habere göre, Schumacher'in sağlık durumunun nasıl olduğuna yönelik son açıklama, 2014'ün ortalarında ailesi tarafından yapılmıştı ve geride kalan beş yıllık süreçte hiçbir resmi açıklama gelmedi.

Michael Schumacher'in son halinin fotoğrafını sızdırdılar! Olay yaratan iddia

TAM 1.2 MİLYON EURO

Michael Schumacher'in son halinin ise nasıl olduğu tüm dünya tarafından merak ediliyor.

İngiliz medyası gündem yaratacak bir iddia ortaya attı. Habere göre Schumacher'in fotoğrafı basına sızdırıldı ve bu fotoğraf için 1 milyon pound (1.2 milyon euro) isteniyor.

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