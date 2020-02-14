Michael Schumacher'in son halinin fotoğrafını sızdırdılar! Olay yaratan iddia

TAM 1.2 MİLYON EURO

Michael Schumacher'in son halinin ise nasıl olduğu tüm dünya tarafından merak ediliyor.

İngiliz medyası gündem yaratacak bir iddia ortaya attı. Habere göre Schumacher'in fotoğrafı basına sızdırıldı ve bu fotoğraf için 1 milyon pound (1.2 milyon euro) isteniyor.