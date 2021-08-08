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Haberler Spor Michael Frey performansıyla Fenerbahçeli taraftarları şaşırttı: "İçinden Ronaldo çıktı"

Michael Frey performansıyla Fenerbahçeli taraftarları şaşırttı: "İçinden Ronaldo çıktı"

Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra performansıyla sürekli eleştiri oklarının hedefi olan İsviçreli oyuncu, Standart Liege deplasmanında ortaya koyduğu performansla herkesin ağzını açık bıraktı.

Onur Koçhan
takvim.com.tr
08.08.2021 18:10 - Son Güncelleme: 08.08.2021 18:15
Michael Frey performansıyla Fenerbahçeli taraftarları şaşırttı: İçinden Ronaldo çıktı

Michael Frey, takımı Antwerp'in Standard Liege'i deplasmanda 5-2 yendiği maçta 5 gol attı.

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Michael Frey performansıyla Fenerbahçeli taraftarları şaşırttı: İçinden Ronaldo çıktı

Frey, Fenerbahçe kariyeri boyunca toplam 5 gol atmıştı.

Michael Frey performansıyla Fenerbahçeli taraftarları şaşırttı: İçinden Ronaldo çıktı

Frey'in performansı sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

Michael Frey performansıyla Fenerbahçeli taraftarları şaşırttı: İçinden Ronaldo çıktı

"CRİSTİANO RONALDO ÇIKTI"
Fenerbahçeli taraftarlar, "Şaka mı bu! Biri bana anlatsın… Bizden ayrıldıktan sonra adamın içinden Cristiano Ronaldo çıktı" gibi yorumlarda bulundu.

Michael Frey performansıyla Fenerbahçeli taraftarları şaşırttı: İçinden Ronaldo çıktı

Fenerbahçe, 27 yaşındaki İsviçreli oyuncuyu 1 Temmuz'da 2 milyon Euro bonservis ücretiyle Belçika'nın Antwerp takımına göndermişti.

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