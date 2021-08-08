Michael Frey performansıyla Fenerbahçeli taraftarları şaşırttı: "İçinden Ronaldo çıktı"
Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra performansıyla sürekli eleştiri oklarının hedefi olan İsviçreli oyuncu, Standart Liege deplasmanında ortaya koyduğu performansla herkesin ağzını açık bıraktı.
08.08.2021 18:10
- Son Güncelleme: 08.08.2021 18:15
"CRİSTİANO RONALDO ÇIKTI"
Fenerbahçeli taraftarlar, "Şaka mı bu! Biri bana anlatsın… Bizden ayrıldıktan sonra adamın içinden Cristiano Ronaldo çıktı" gibi yorumlarda bulundu.
Fenerbahçe, 27 yaşındaki İsviçreli oyuncuyu 1 Temmuz'da 2 milyon Euro bonservis ücretiyle Belçika'nın Antwerp takımına göndermişti.