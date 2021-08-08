Gedson Fernandes ille de Galatasaray diyor! Benfica’yı takipten çıkarttı

Galatasaray yönetimi, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında takımda kiralık olarak forma giyen ve taraftarların sevgilisi olan Gedson Fernandes'i yeniden transfer etmek için uzun süre çabalasa da kulübü Benfica, "Gedson'u göndermeyi düşünmüyoruz" yanıtını vermişti.