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Haberler Spor Gedson Fernandes ille de Galatasaray diyor! Benfica'yı takipten çıkarttı

Gedson Fernandes ille de Galatasaray diyor! Benfica'yı takipten çıkarttı

Galatasaray transfer çalışmalarını hızla yürütürken sevindiren bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında takımda kiralık olarak forma giyen ve taraftarların sevgilisi olan Gedson Fernandes'in, Cimbom'a geri dönmeyi çok istediği öne sürüldü. Fernandes'in Benfica'yı da takip etmemesi mutsuzluğunu gözler önüne serdi.

08.08.2021 21:48 - Son Güncelleme: 08.08.2021 21:49
Gedson Fernandes ille de Galatasaray diyor! Benfica’yı takipten çıkarttı

Galatasaray transfer çalışmalarını hızla yürütürken sevindiren bir gelişme yaşandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Gedson Fernandes ille de Galatasaray diyor! Benfica’yı takipten çıkarttı

Galatasaray'ın yeniden kadrosuna katmak istediği ve Benfica'nın şimdilik takımdan ayrılmasına izin vermediği Gedson Fernandes, Sarı-Kırmızılı takıma gelmek için adeta can atıyor.

Gedson Fernandes ille de Galatasaray diyor! Benfica’yı takipten çıkarttı

Portekizli oyuncunun transferi ile ilgili kısa süre içinde yeni gelişmeler yaşanması bekleniyor.

Gedson Fernandes ille de Galatasaray diyor! Benfica’yı takipten çıkarttı

BENFİCA GÖNDERMEMEKTE ISRARCI

Gedson Fernandes ille de Galatasaray diyor! Benfica’yı takipten çıkarttı

Galatasaray yönetimi, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında takımda kiralık olarak forma giyen ve taraftarların sevgilisi olan Gedson Fernandes'i yeniden transfer etmek için uzun süre çabalasa da kulübü Benfica, "Gedson'u göndermeyi düşünmüyoruz" yanıtını vermişti.

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