Gedson Fernandes ille de Galatasaray diyor! Benfica'yı takipten çıkarttı
Galatasaray transfer çalışmalarını hızla yürütürken sevindiren bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında takımda kiralık olarak forma giyen ve taraftarların sevgilisi olan Gedson Fernandes'in, Cimbom'a geri dönmeyi çok istediği öne sürüldü. Fernandes'in Benfica'yı da takip etmemesi mutsuzluğunu gözler önüne serdi.
08.08.2021 21:48
- Son Güncelleme: 08.08.2021 21:49
Galatasaray'ın yeniden kadrosuna katmak istediği ve Benfica'nın şimdilik takımdan ayrılmasına izin vermediği Gedson Fernandes, Sarı-Kırmızılı takıma gelmek için adeta can atıyor.
Galatasaray yönetimi, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında takımda kiralık olarak forma giyen ve taraftarların sevgilisi olan Gedson Fernandes'i yeniden transfer etmek için uzun süre çabalasa da kulübü Benfica, "Gedson'u göndermeyi düşünmüyoruz" yanıtını vermişti.