Gaziantep FK'da gözler yeni sezonda! Erol Bulut'la işler değişecek mi?
Geçtiğimiz sezon özellikle ligin ilk devresinde aldığı flaş sonuçlarla dikkatleri üzerine çeken Gaziantep FK, yeni hocası Erol Bulut yönetiminde sezon hazırlıklarını tamamladı. Kadrosuna az takviye yapan kırmızı-siyahlılar, oyuncu grubunu ise büyük oranda korudu. Gaziantep FK'nın yeni sezondaki hedefi ilk 8'e girmek...
08.08.2021 14:15
- Son Güncelleme: 08.08.2021 14:15
Gaziantep FK transferde kısa ve öz hamleler yaptı. Mevcut kadroyu da büyük bir oranda korumayı başardı. 26.8 yaş ortalamasına sahip olan Güney ekibinin bu sezon yeni teknik direktörü Erol Bulut'la vereceği mücadele merak ediliyor. Geçen sezon oynadığı futbolla lige renk katan Gaziantep FK'da hedef, ilk 8 arasına girmek olacaktır.
Angelo Sagal (Şili-28 yaşında-Sol Kanat-Bonservissiz)
Denizlispor'da etkili performanslarını izledik. Hızıyla takıma güç katacaktır.
Recep Niyaz (Türkiye-25 yaşında-On Numara-Bedelsiz)
İstikrar sorunu yaşayan Recep Niyaz, Erol Bulut'la yeni bir sayfa açmak istiyor.