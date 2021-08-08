Gaziantep FK’da gözler yeni sezonda! Erol Bulut’la işler değişecek mi?

Gaziantep FK transferde kısa ve öz hamleler yaptı. Mevcut kadroyu da büyük bir oranda korumayı başardı. 26.8 yaş ortalamasına sahip olan Güney ekibinin bu sezon yeni teknik direktörü Erol Bulut'la vereceği mücadele merak ediliyor. Geçen sezon oynadığı futbolla lige renk katan Gaziantep FK'da hedef, ilk 8 arasına girmek olacaktır.