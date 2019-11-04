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Erman Toroğlu'ndan şok yorum: Kayserispor - Fenerbahçe maçının hakeminde şunu gördüm...

Süper Lig'in 10'uncu hafta karşılaşmasında Kayserispor'a konuk olan Fenerbahçe, sahadan 1-0'lık skorla mağlup ayrılarak lider olma fırsatını tepti. Maçın hakemi Arda Kardeşler'e maç sonunda iki taraf da tepki gösterdi. Sabah Gazetesi yazarı Erman Toroğlu bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda Kayserispor - Fenerbahçe maçını ve maçın hakemini değerlendirdi.

04.11.2019 10:30 - Son Güncelleme: 04.11.2019 10:36
Erman Toroğlu'ndan şok yorum: Kayserispor - Fenerbahçe maçının hakeminde şunu gördüm...

Süper Lig'in 10'uncu haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı. Ev sahibi İM Kayserispor bu sonuçla ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Erman Toroğlu'ndan şok yorum: Kayserispor - Fenerbahçe maçının hakeminde şunu gördüm...

Sabah'ın usta kalemi Erman Toroğlu, Kayserispor - Fenerbahçe maçıyla ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. İşte Erman Toroğlu'nun yazısı...

Erman Toroğlu'ndan şok yorum: Kayserispor - Fenerbahçe maçının hakeminde şunu gördüm...

Biri yense lider olacak diğeri son sırada... Müthiş bir mücadele oldu. İki takımın da yakaladığı fırsatlar var. Ama Fenerbahçe'nin yakaladığı fırsatlar daha fazla... Sarı-lacivertlilerin üç topu da direkten gitti.

Erman Toroğlu'ndan şok yorum: Kayserispor - Fenerbahçe maçının hakeminde şunu gördüm...

Futbol böyle bir oyun. Her an her şey değişebiliyor. Bir gün önceki Antalya-Beşiktaş maçına bakıyorsunuz ilk yarı rezalet bir Antalya, ikinci yarı süper bir Antalya...

Erman Toroğlu'ndan şok yorum: Kayserispor - Fenerbahçe maçının hakeminde şunu gördüm...

Düşünün teknik direktör aynı, yönetim aynı, başkan aynı, rakip aynı hakem aynı... 180 derecelik değişimin bir ucunda Beşiktaş, bir ucunda Antalya... Ama dün geceki maç aynı değil. İki takım da mücadele ediyor. Korakor...

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