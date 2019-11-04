Erman Toroğlu'ndan şok yorum: Kayserispor - Fenerbahçe maçının hakeminde şunu gördüm...
Süper Lig'in 10'uncu hafta karşılaşmasında Kayserispor'a konuk olan Fenerbahçe, sahadan 1-0'lık skorla mağlup ayrılarak lider olma fırsatını tepti. Maçın hakemi Arda Kardeşler'e maç sonunda iki taraf da tepki gösterdi. Sabah Gazetesi yazarı Erman Toroğlu bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda Kayserispor - Fenerbahçe maçını ve maçın hakemini değerlendirdi.
04.11.2019 10:30
- Son Güncelleme: 04.11.2019 10:36
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