Fenerbahçe’den ses getirecek transfer hamlesi! Szalai ve Kim Min-Jae’nin alternatifi Portekiz’den

Bu bağlamda Fenerbahçe'de rota, stoper transferine döndü. Ekvador basınında yer alan habere göre Fenerbahçe, gündeminde Boavista forması giyen Jakson Porozo'yu aldı. Fotomac.com.tr'nin derlediği haberde, Porozo'nun Fenerbahçe ile görüşeceği ifade edildi.