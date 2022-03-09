Fenerbahçe'den ses getirecek transfer hamlesi! Szalai ve Kim Min-Jae'nin alternatifi Portekiz'den
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Attila Szalai, Kim Min-Jae gibi Avrupa'nın radarındaki isimleri sezon sonunda yüksek bonservis bedelleri karşılığında satmaya hazırlanan Fenerbahçe, sürpriz bir ismi kadrosuna katmak için de harekete geçti. Sezon sonunda genç isimleri kadrosuna katmak için çalışmalara başlayan sarı-lacivertlilerin Boavista'da forma giyen Jackson Porozo için girişimlere başladığı öğrenildi. İşte detaylar...
09.03.2022 11:49 - Son Güncelleme: 09.03.2022 11:49
Sezonun sona ermesiyle beraber kadrosunda büyük bir revizyona gitmesi planlanan Fenerbahçe, gelecek sezon genç ve tecrübeli isimleri harmanlayarak farklı bir kadro kurmak istiyor.
Bu bağlamda Fenerbahçe'de rota, stoper transferine döndü. Ekvador basınında yer alan habere göre Fenerbahçe, gündeminde Boavista forması giyen Jakson Porozo'yu aldı. Fotomac.com.tr'nin derlediği haberde, Porozo'nun Fenerbahçe ile görüşeceği ifade edildi.
Öte yandan Fenerbahçe'nin, 2022 yaz transfer sezonunda oyuncuyu kadrosuna katmak isteyeceği okuyuculara aktarıldı. Fenerbahçe'nin ilgisinin yeni olmadığı ve daha önce de satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapıldığı ifade edildi.