Marcao 'Tamam' dedi! Sıra Galatasaray'da
Galatasaray'dan her an ayrılma ihtimali olan Marcao konusunda flaş bir gelişme yaşandı. İspanya basınından gelen bir habere göre Sevilla ile Marcao arasındaki sözleşme görüşmeleri tamamlandı. İki kulübün arasında süren bonservis pazarlığı da tamamlandığında transferin gerçekleşmesi bekleniyor. Peki Marcao'nun Sevilla ile imzalayacağı sözleşme kaç yıllık olacak? Detaylar haberimizde...
Galatasaray'da gösterdiği performansla Avrupa devlerinin transfer listelerine giren Marcao, İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla ile görüşmelerini tamamladı.
KULÜPLER BEKLENİYOR
İspanyol haber ajansı EFE'nin geçtiği habere göre Marcao, Sevilla ile 5 yıllık sözleşme üzerinde anlaştı. Transferin açıklanması için kulüplerin pazarlıklarının sonucu bekleniyor.
FİYATI DÜŞÜRMEYE ÇALIŞYORLAR
Önümüzdeki birkaç gün içerisinde transferin açıklanacağı belirtilen haberde, Sevilla'nın bonserviste fiyat düşürmek için çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
GALATASARAY EN YÜKSEK BEDELLE SATIŞI İSTİYOR
Galatasaray, Endülüs ekibinin ilk yaz transferi olacak Marcao'dan maksimum düzeyde gelir elde etmek istiyor. Kulislerde 13 milyon Euro karşılığında bu transferin tamamlanabileceği belirtildi.