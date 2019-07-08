Mesut Özil'in paylaşımı taraftarı heyecanlandırdı! Fenerbahçe...

Fenerbahçe transfer gündemini sallamaya devam ediyor. Özellik Max Kruse ve Muriç'e imza attırarak transfer gündemini sallayan sarı-lacivertlilerin ismi bu kez de Arsenal'in yıldız oyuncusu Mesut Özil ile anılıyor. Fenerbahçe'nin yaptığı alevli paylaşım sonrası, Özil'in sosyal medya üzerinden benzer bir gönderi paylaşması taraftarları çılgına çevirdi. İşte Fenerbahçe ve Mesut Özil flörtüne taraftar tepkileri.