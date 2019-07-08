Mesut Özil'in paylaşımı taraftarı heyecanlandırdı! Fenerbahçe...
Fenerbahçe'de transfer hareketliliği devam ederken, uzun süredir adı Fenerbahçe ile anılan Mesut Özil'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli kulübün transferler öncesi alev emojisi paylaştığı biliniyordu, bu kez alev paylaşımı yıldız futbolcu Mesut Özil'den geldi. Yıldız oyuncu alevli bir forma paylaştı. Hal böyle olunca taraftarlar çılgına döndü ve Twitter'da , #fenersenibekliyormesut hashtagini de kısa sürede trend topic listesine soktu. Peki Mesut Özil, Fenerbahçe'ye mi?
Fenerbahçe transfer gündemini sallamaya devam ediyor. Özellik Max Kruse ve Muriç'e imza attırarak transfer gündemini sallayan sarı-lacivertlilerin ismi bu kez de Arsenal'in yıldız oyuncusu Mesut Özil ile anılıyor. Fenerbahçe'nin yaptığı alevli paylaşım sonrası, Özil'in sosyal medya üzerinden benzer bir gönderi paylaşması taraftarları çılgına çevirdi. İşte Fenerbahçe ve Mesut Özil flörtüne taraftar tepkileri.