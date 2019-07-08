Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe bir transferde daha imzaya çok yakın!

Geçtiğimiz sezon tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan ve Lig'i 6. sırada tamamlayan ve önümüzdeki sezonu şampiyon olarak tamamlamak isteyen Fenerbahçe'de transfer harekatı devam ediyor. Sarı-lacivertliler gelecek sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdürürken Max Kruse ve Vedat Muriç transferleriyle gündemi sallayan Sarı-Lacivertliler, bir isimle daha el sıkıştı. Sarı Kanarya'nın o transferi bugün Fenerbahçe kulüp binasında görüntülendi. İşte detaylar...

08.07.2019 16:38 - Son Güncelleme: 08.07.2019 16:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





