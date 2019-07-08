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Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe bir transferde daha imzaya çok yakın!

Geçtiğimiz sezon tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan ve Lig'i 6. sırada tamamlayan ve önümüzdeki sezonu şampiyon olarak tamamlamak isteyen Fenerbahçe'de transfer harekatı devam ediyor. Sarı-lacivertliler gelecek sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdürürken Max Kruse ve Vedat Muriç transferleriyle gündemi sallayan Sarı-Lacivertliler, bir isimle daha el sıkıştı. Sarı Kanarya'nın o transferi bugün Fenerbahçe kulüp binasında görüntülendi. İşte detaylar...

08.07.2019 16:38 - Son Güncelleme: 08.07.2019 16:39
Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe bir transferde daha imzaya çok yakın!

Fenerbahçe'de transfer harekatı tam gaz sürüyor.

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe bir transferde daha imzaya çok yakın!

Sarı-lacivertliler'de transfere Ersun Yanal'ın raporları doğrultusunda Sportif Direktör Damien Comolli yön verirken taraftarın yüzü transferde şu ana kadar gülüyor.

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe bir transferde daha imzaya çok yakın!

Özellikle Max Kruse ve Vedat Muriç transferleriyle ses getiren Sarı-Lacivertliler, Murat Sağlam, Allahyar ve Emre Belözoğlu transferlerini de duyurarak taraftarlarını mutlu etmişti.

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe bir transferde daha imzaya çok yakın!

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe'de son dakika bir transfer gelişmesi yaşanıyor

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe bir transferde daha imzaya çok yakın!

Ankaragücü'nün devleri peşine takan 21 yaşındaki genç eldiveni Altay Bayındır'da mutlu sona ulaşan taraf Fenerbahçe oldu.

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