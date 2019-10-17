Mesut Özil'den son dakika transfer açıklaması! Adı Fenerbahçe ile anılıyordu...
Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, teknik direktör Unai Emery tarafından maç kadrolarına alınmıyordu. Esen bu soğuk rüzgarlar Mesut Özil'in, Arsenal'dan ayrılacağı yönünde yorumlanmıştı. Son dönemde adı sıklıkla Fenerbahçe ile anılan Mesut Özil, geleceği ile ilgili son kararını açıkladı. İşte İngiliz basınına konuşan Mesut Özil'in açıklamalarından satırbaşları.
17.10.2019 11:14
- Son Güncelleme: 17.10.2019 11:19
Fenerbahçe'ye mi gelecek, Arsenal'da mı kalacak? Mesut Özil'in vereceği karar merak ediliyordu. Nihayetinde Mesut Özil'den açıklama geldi. Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, geleceğine dair İngiliz basınına konuştu.
Son günlerde takımdan ayrılacağı konuşulan yıldız futbolcu, teknik direktör Unai Emery tarafından da birçok maçta kadroya alınmıyordu.
Türk asıllı orta saha oyuncusunun adı Fenerbahçe ile anılmaya başlamış, hatta yıldız futbolcunun Londra'daki evini satışa çıkardığı ve İstanbul'dan ev aldığı şeklinde birtakım iddialar gündeme gelmişti.
Mesut Özil suskunluğunu bozarak İngiliz basınından The Athletic'e geleceğiyle ilgili röportaj verdi.
Arsenal'de haftalık 350 bin sterlin kazanan Mesut, sözleşmesinin sona ereceği 2021 yılına kadar takımda kalacağını açıkladı. Fotomaç'ın haberine göre Mesut Özil'in sözlerinden öne çıkanlar şöyle;