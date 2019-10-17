Mesut Özil'den son dakika transfer açıklaması! Adı Fenerbahçe ile anılıyordu...

Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, teknik direktör Unai Emery tarafından maç kadrolarına alınmıyordu. Esen bu soğuk rüzgarlar Mesut Özil'in, Arsenal'dan ayrılacağı yönünde yorumlanmıştı. Son dönemde adı sıklıkla Fenerbahçe ile anılan Mesut Özil, geleceği ile ilgili son kararını açıkladı. İşte İngiliz basınına konuşan Mesut Özil'in açıklamalarından satırbaşları.

17.10.2019 11:14 - Son Güncelleme: 17.10.2019 11:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





