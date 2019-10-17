Falcao tanınmaz halde! Sakatlığı çok konuşulan Galatasaraylı yıldızın öyle bir karesi ortaya çıktı ki...

Büyük beklentilerle Galatasaray'ın, Monaco'dan kadrosuna kattığı 32 yaşındaki Kolombiyalı ile bu kadar sıkıntı yaşayacağı nereden bilinebilirdi ki... Galatasaray'ın sezon başında uzun uğraşlar sonucu kadrosuna kattığı ve istenilen performansı gösteremeyen Radamel Falcao'nun durumu belirsizliği koruyor. Falcao'nun bu kadar ön planda olması özel hayatının da merak edilmesine neden oluyor. Hal böyle olunca ortaya çıkan fotoğraflar inanılmaz. Falcao'nun yıllar öncesine ait bu fotoğrafı sizi çok şaşırtacak. Neden mi? Neredeyse Falcao'ya benzemiyor bile...

17.10.2019 10:06 - Son Güncelleme: 17.10.2019 10:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





