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Falcao tanınmaz halde! Sakatlığı çok konuşulan Galatasaraylı yıldızın öyle bir karesi ortaya çıktı ki...

Büyük beklentilerle Galatasaray'ın, Monaco'dan kadrosuna kattığı 32 yaşındaki Kolombiyalı ile bu kadar sıkıntı yaşayacağı nereden bilinebilirdi ki... Galatasaray'ın sezon başında uzun uğraşlar sonucu kadrosuna kattığı ve istenilen performansı gösteremeyen Radamel Falcao'nun durumu belirsizliği koruyor. Falcao'nun bu kadar ön planda olması özel hayatının da merak edilmesine neden oluyor. Hal böyle olunca ortaya çıkan fotoğraflar inanılmaz. Falcao'nun yıllar öncesine ait bu fotoğrafı sizi çok şaşırtacak. Neden mi? Neredeyse Falcao'ya benzemiyor bile...

17.10.2019 10:06 - Son Güncelleme: 17.10.2019 10:14
Falcao tanınmaz halde! Sakatlığı çok konuşulan Galatasaraylı yıldızın öyle bir karesi ortaya çıktı ki...

Galatasaray'da Radamel Falcao krizi patlak verdi. Sezon başında büyük umutlarla Sarı-kırmızılıların kadrosuna kattığı Falcao, Sivasspor maçında forma giyemeyecek. Real Madrid maçında oynayıp oymayacağı ise henüz bilinmiyor.

Falcao tanınmaz halde! Sakatlığı çok konuşulan Galatasaraylı yıldızın öyle bir karesi ortaya çıktı ki...

Falcao'daki bu belirsizlik onu spor gündeminin en merak edilen isimlerinden biri haline getirdi. Hayatı merakla araştırlan Falcao'nun yıllar öncesine ait fotoğrafları sosyal medyayı salladı. Çok konuşulmaması ise imkansız. Falcao güzellik operasyonlarıyla öyle bir değişim geçirmiş ki şaşıp kalmamak imkansız.

İşte başta Falcao olmak üzere, estetik operasyonlara başvuran futbolcular.

Falcao tanınmaz halde! Sakatlığı çok konuşulan Galatasaraylı yıldızın öyle bir karesi ortaya çıktı ki...

HEPSİ ESTETİK HARİKASI

Alper Potuk - Fenerbahçeli futbolcu burun estetiği yaptıranlardan.

Falcao tanınmaz halde! Sakatlığı çok konuşulan Galatasaraylı yıldızın öyle bir karesi ortaya çıktı ki...

Erkan Zengin - Türk asıllı İsveçli milli futbolcu da burnundan ameliyat oldu.

Falcao tanınmaz halde! Sakatlığı çok konuşulan Galatasaraylı yıldızın öyle bir karesi ortaya çıktı ki...

Ronaldo - Portekizli yıldızın büyük değişimi sık sık gündeme geliyor.

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