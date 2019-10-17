GaleriSpor

Amerikalı ünlü boksör Patrick Day hayatını kaybetti! Ölümü şoke etti

27 yaşındaki Amerikalı profesyonel boksör Patrick Day, Chicago'da Cumartesi gecesi Charles Conwell'e nakavtla yenildiği maçtan dört gün sonra hayatını kaybetti. Charles Conwell'le çıktığı maçın 10'uncu raundunda başına aldığı darbeyle bilincini kaybeden Patrick Day, komaya girmişti. Conwell, "Tek amacım kazanmaktı. Keşke zamanı geri döndürebilsem. Kimse bunu hak etmiyor" dedi.

17.10.2019 12:33 - Son Güncelleme: 17.10.2019 12:34
Amerikalı ünlü boksör Patrick Day hayatını kaybetti! Ölümü şoke etti

Charles Conwell'le çıktığı maçın 10'uncu raundunda başına aldığı darbeyle bilincini kaybeden Patrick Day, komaya girmişti. Conwell, "Tek amacım kazanmaktı. Keşke zamanı geri döndürebilsem. Kimse bunu hak etmiyor" dedi.

Amerikalı ünlü boksör Patrick Day hayatını kaybetti! Ölümü şoke etti

BEYİN TRAVMASI GEÇİRDİ

Menajeri Lou DiBella, beyin travması sonucu öldüğü açıklanan Day için "İyi bir aileden geliyordu. Eğitimliydi. Boks yapması gerekmiyordu. Geçimini başka yollarla sağlayabilirdi. Herkes ringe risklerini bilerek çıkar. Ama boksu seviyordu. Boks onu canlı tuttu, insanlara ilham kaynağı oldu" diye konuştu.

Amerikalı ünlü boksör Patrick Day hayatını kaybetti! Ölümü şoke etti

Day, profesyonel olmadan önce pek çok madalya kazanmıştı. 2012'de iki ülke şampiyonluğuyla New York Golden Gloves şampiyonluğu elde etmiş ve Olimpiyat takımı yedeklerine girmişti.

Amerikalı ünlü boksör Patrick Day hayatını kaybetti! Ölümü şoke etti

2013'te profesyonel oldu. 2017'de Dünya Boks Konseyi Amerika Kıtası şampiyonluğunu, 2019'da da Uluslararası Boks Federasyonu'nun Kıtalararası Boks şampiyonluğunu elde etti.

Amerikalı ünlü boksör Patrick Day hayatını kaybetti! Ölümü şoke etti

Day, iki kuruluşun da en iyi 10 boksör sıralamasında yer alıyordu.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Mesut Özil'den son dakika transfer açıklaması! Adı Fenerbahçe ile anılıyordu...
Mesut Özil'den son dakika transfer açıklaması! Adı Fenerbahçe ile anılıyordu...