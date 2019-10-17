Amerikalı ünlü boksör Patrick Day hayatını kaybetti! Ölümü şoke etti

BEYİN TRAVMASI GEÇİRDİ

Menajeri Lou DiBella, beyin travması sonucu öldüğü açıklanan Day için "İyi bir aileden geliyordu. Eğitimliydi. Boks yapması gerekmiyordu. Geçimini başka yollarla sağlayabilirdi. Herkes ringe risklerini bilerek çıkar. Ama boksu seviyordu. Boks onu canlı tuttu, insanlara ilham kaynağı oldu" diye konuştu.