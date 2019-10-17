Amerikalı ünlü boksör Patrick Day hayatını kaybetti! Ölümü şoke etti
27 yaşındaki Amerikalı profesyonel boksör Patrick Day, Chicago'da Cumartesi gecesi Charles Conwell'e nakavtla yenildiği maçtan dört gün sonra hayatını kaybetti. Charles Conwell'le çıktığı maçın 10'uncu raundunda başına aldığı darbeyle bilincini kaybeden Patrick Day, komaya girmişti. Conwell, "Tek amacım kazanmaktı. Keşke zamanı geri döndürebilsem. Kimse bunu hak etmiyor" dedi.
17.10.2019 12:33
- Son Güncelleme: 17.10.2019 12:34
BEYİN TRAVMASI GEÇİRDİ
Menajeri Lou DiBella, beyin travması sonucu öldüğü açıklanan Day için "İyi bir aileden geliyordu. Eğitimliydi. Boks yapması gerekmiyordu. Geçimini başka yollarla sağlayabilirdi. Herkes ringe risklerini bilerek çıkar. Ama boksu seviyordu. Boks onu canlı tuttu, insanlara ilham kaynağı oldu" diye konuştu.
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