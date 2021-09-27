Galatasaray - Göztepe maçı sonrası çarpıcı yorum: Fatih Terim’in disiplinini sorgularım

Dünyanın tüm liglerinde (biz hariç) ev sahibi takım klasik formasını giyer. İçerideki maçlara tüm kulüpler "esas" formalarıyla çıkar. Sarı-kırmızılılar kötü gidişe "dur" demek ve "beyaz bir sayfa" açmak adına beyaz forma giydikleri maçta çok zor kazandı. Hem de evinde, ligin en formsuz takımlarından biri karşısında. "Milli maç arasına kadar alınacak her puan kârdır" demekten başka bir şey yok şu an. Terim'in başında olduğu bir Galatasaray için böyle söyleyeceğim, 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi; Marsilya'da, özenle seçilmiş bir onbirle, katı bir savunma taktiği uygulanmazsa, ağır bir yenilgiye maruz kalınabilir.