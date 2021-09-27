Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta forma giymişti! Trafikte dehşet saçan ve katil olan Sezer Öztürk'ün son hali...
Bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları giyen, ardından kariyeri beklediği gibi gitmeyince ortalardan elini eteğini çeken eski futbolcu Sezer Öztürk cinayet haberleriyle gündeme gelince son hali merak konusu oldu. Sezer Öztürk trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı kişilere silahla ateş açtı. Kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı.
27.09.2021 12:47
- Son Güncelleme: 27.09.2021 12:47
1 kişiyi öldüğü, 4 kişinin yaralandığı yol verme kavgasında katil zanlısı olan eski Fenerbahçeli futbolcu Sezer Öztürk'ün, cinayet şüphesiyle gözaltında olduğu, daha sonrasında nöbetçi savcıya çıkartılıp tutuklandığı bildirildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Sezer Öztürk'ün aracından silahıyla ateş ettiği tespit edildi.
NÖBETÇİ SAVCILIK TUTUKLADI
Sezer Öztürk'ün, cinayet şüphesiyle gözaltına alındığı, ardından nöbetçi savcıya çıkartılıp tutuklandığı öğrenildi. Güvenlik kamerasından gelen görüntülerde Sezer Öztürk'ün aracından silahıyla ateş açtığı tespit edildi.