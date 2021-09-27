Fenerbahçe ve Beşiktaş’ta forma giymişti! Trafikte dehşet saçan ve katil olan Sezer Öztürk’ün son hali...

1 kişiyi öldüğü, 4 kişinin yaralandığı yol verme kavgasında katil zanlısı olan eski Fenerbahçeli futbolcu Sezer Öztürk'ün, cinayet şüphesiyle gözaltında olduğu, daha sonrasında nöbetçi savcıya çıkartılıp tutuklandığı bildirildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Sezer Öztürk'ün aracından silahıyla ateş ettiği tespit edildi.