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Haberler Spor 2025'e kadar Aslan! Galatasaray, Mostafa Mohamed'in bonservisini aldı: İşte ödenecek ücret...

2025'e kadar Aslan! Galatasaray, Mostafa Mohamed'in bonservisini aldı: İşte ödenecek ücret...

Galatasaray, Mostafa Mohamed ile 2025 yılına kadar sözleşme imzalandığını açıkladı. Sarı kırmızılılardan Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, Zamalek Sporting Club'a 1 Temmuz 2022 tarihinde 4.000.000 Dolar tutarında transfer ücreti ödeneceği bildirildi.

27.12.2021 19:16 - Son Güncelleme: 27.12.2021 19:21
2025’e kadar Aslan! Galatasaray, Mostafa Mohamed’in bonservisini aldı: İşte ödenecek ücret...

Galatasaray, Mostafa Mohamed'in bonservisini aldı.

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2025’e kadar Aslan! Galatasaray, Mostafa Mohamed’in bonservisini aldı: İşte ödenecek ücret...

Mısırlı golcü, 2025 yılına kadar sarı kırmızılı formayı terletecek.

2025’e kadar Aslan! Galatasaray, Mostafa Mohamed’in bonservisini aldı: İşte ödenecek ücret...

Galatasaray, Mostafa Mohamed'in 2022-2023 sezonu için 900 bin dolar, 2023-2024 için 1 milyon dolar, 2024-2025 için ise 1 milyon 200 bin dolar sabit ücret alacağını açıkladı.

2025’e kadar Aslan! Galatasaray, Mostafa Mohamed’in bonservisini aldı: İşte ödenecek ücret...

Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

2025’e kadar Aslan! Galatasaray, Mostafa Mohamed’in bonservisini aldı: İşte ödenecek ücret...

"Şirketimiz ve Zamalek Sporting Club arasında 2020/2021 kış transfer döneminde yapılan transfer sözleşmesinde profesyonel futbolcu Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla'nın kesin transferi için Şirketimiz lehine düzenlenen satın alma opsiyonu, sözleşmede öngörülen bildirimin Zamalek Sporting Club'a yapılmasıyla kullanılmıştır.

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