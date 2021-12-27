2025'e kadar Aslan! Galatasaray, Mostafa Mohamed'in bonservisini aldı: İşte ödenecek ücret...
Galatasaray, Mostafa Mohamed ile 2025 yılına kadar sözleşme imzalandığını açıkladı. Sarı kırmızılılardan Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, Zamalek Sporting Club'a 1 Temmuz 2022 tarihinde 4.000.000 Dolar tutarında transfer ücreti ödeneceği bildirildi.
27.12.2021 19:16
- Son Güncelleme: 27.12.2021 19:21
Galatasaray, Mostafa Mohamed'in 2022-2023 sezonu için 900 bin dolar, 2023-2024 için 1 milyon dolar, 2024-2025 için ise 1 milyon 200 bin dolar sabit ücret alacağını açıkladı.
"Şirketimiz ve Zamalek Sporting Club arasında 2020/2021 kış transfer döneminde yapılan transfer sözleşmesinde profesyonel futbolcu Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla'nın kesin transferi için Şirketimiz lehine düzenlenen satın alma opsiyonu, sözleşmede öngörülen bildirimin Zamalek Sporting Club'a yapılmasıyla kullanılmıştır.