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Mesut attı Alman basını çıldırdı: Frankfurt, Fenerbahçe karşısında puan kurtardı!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında deplasmanda Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geldi. Mesut Özil'in golüne Alman ekibi Lammers ile karşılık verdi, Lammers'in ikinci golü ofsayta takılırken, Pelkas'ın penaltısında dönen topu Berisha ağlara yollasa da VAR kararıyla gol geçersiz sayıldı. Son anlarında büyük gerginlik yaşanan maç sonrası Alman basını, E. Frankfurt'un Fenerbahçe karşısında bir puanı kurtardığını yazdı.

17.09.2021 07:59 - Son Güncelleme: 17.09.2021 08:07
Mesut attı Alman basını çıldırdı: Frankfurt, Fenerbahçe karşısında puan kurtardı!

Eintracht Frankfurt - Fenerbahçe karşılaşması başından sonuna nefesleri kesti, özellikle son anları büyük heyecana sahne oldu. İşte Alman basınından E. Frankfurt - Fenerbahçe maçı manşetleri...

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Mesut attı Alman basını çıldırdı: Frankfurt, Fenerbahçe karşısında puan kurtardı!

Özil'in dönüşü! Önce gol sonra gerginlik. 1-1 biten Frankfurt ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın sonlarına doğru tansiyon yükseldi. (Bild)

Mesut attı Alman basını çıldırdı: Frankfurt, Fenerbahçe karşısında puan kurtardı!

Özil attı, Lammers eşitledi, Trapp kurtardı... Maçın sonlarındaki VAR dramasının ardından Frankfurt, Fenerbahçe karşısında bir puanı kurtardı. (Kicker)

Mesut attı Alman basını çıldırdı: Frankfurt, Fenerbahçe karşısında puan kurtardı!

Eski dünya şampiyonu Mesut Özil'in gol attığı karşılaşmada Eintracht Frankfurt, Avrupa sahnesine galibiyetle dönme fırsatını kaçırdı. Sky.de)

Mesut attı Alman basını çıldırdı: Frankfurt, Fenerbahçe karşısında puan kurtardı!

Son anları büyük heyecana sahne olan maçta Eintracht Frankfurt, Kevin Trapp'ın kurtardığı penaltı sayesinde Fenerbahçe karşısında sahadan beraberlikle ayrıldı. (Sport1)

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