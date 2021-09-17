Mesut attı Alman basını çıldırdı: Frankfurt, Fenerbahçe karşısında puan kurtardı!
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında deplasmanda Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geldi. Mesut Özil'in golüne Alman ekibi Lammers ile karşılık verdi, Lammers'in ikinci golü ofsayta takılırken, Pelkas'ın penaltısında dönen topu Berisha ağlara yollasa da VAR kararıyla gol geçersiz sayıldı. Son anlarında büyük gerginlik yaşanan maç sonrası Alman basını, E. Frankfurt'un Fenerbahçe karşısında bir puanı kurtardığını yazdı.
17.09.2021 07:59
- Son Güncelleme: 17.09.2021 08:07