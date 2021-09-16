A Milli Takım'la anlaşan Stefan Kuntz'un yardımcısı belli oldu
Şenol Güneş'in Milli Takım'dan ayrılmasının ardından TFF tarafından İstanbul'a getirilen Stefan Kuntz ile anlaşma sağlandı. Alman teknik adamın yardımcılığını yapacak isim de belli oldu.
16.09.2021 17:30
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Şenol Güneş'in ardından A Milli Futbol Takımımız Stefan Kuntz'a emanet. TFF yönetimi, Stefan Kuntz ismini oy çokluğuyla kabul etti ve Alman teknik direktörün yardımcısının yerli olmasına karar verildi. Stefan Kuntz ile 3 yıllık sözleşme imzalanacak.
MUSTAFA DOĞAN İLE ANLAŞMA SAĞLANDI
Akşam'ın haberine göre; Stefan Kuntz'a yerli yardımcı antrenör arayan federasyon yetkilileri, Mustafa Doğan ile anlaşma sağladı.