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A Milli Takım'la anlaşan Stefan Kuntz'un yardımcısı belli oldu

Şenol Güneş'in Milli Takım'dan ayrılmasının ardından TFF tarafından İstanbul'a getirilen Stefan Kuntz ile anlaşma sağlandı. Alman teknik adamın yardımcılığını yapacak isim de belli oldu.

16.09.2021 17:30 - Son Güncelleme:
A Milli Takım’la anlaşan Stefan Kuntz’un yardımcısı belli oldu

Şenol Güneş'in ardından A Milli Futbol Takımımız Stefan Kuntz'a emanet. TFF yönetimi, Stefan Kuntz ismini oy çokluğuyla kabul etti ve Alman teknik direktörün yardımcısının yerli olmasına karar verildi. Stefan Kuntz ile 3 yıllık sözleşme imzalanacak.

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A Milli Takım’la anlaşan Stefan Kuntz’un yardımcısı belli oldu

MUSTAFA DOĞAN İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Akşam'ın haberine göre; Stefan Kuntz'a yerli yardımcı antrenör arayan federasyon yetkilileri, Mustafa Doğan ile anlaşma sağladı.

A Milli Takım’la anlaşan Stefan Kuntz’un yardımcısı belli oldu

UEFA A LİSANSI BULUNUYOR

Ülkemizde daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları giyen Mustafa Doğan'ın UEFA A lisansı bulunuyor.

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