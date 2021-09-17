Galatasaray - Lazio maçı sonrası dikkat çeken değerlendirme: Sezon başından beri en doğrusu

Elbette ki yakın zamanda Trabzon'da "Nasıl başladığın değil, nasıl bitirdiğin önemli" dersini alan bu takımın işi, bu grupta hala çok kolay değil. Kerem Aktürkoğlu her geçen gün üzerine koyması gereken yaşta ve potansiyelde fakat dün akşam biraz daha derli toplu olsa bir şans golüne kesinlikle gerek kalmayabilirdi. Yine de zor günler geçirdiği, Lazio gibi rakiplerle yeni yeni yüzleştiği için anlayışlı olunmalı.