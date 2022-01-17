Messi ile Lewandowski tekrar karşıya gelmişti! FIFA en iyi olanı belirledi: FIFA Yılın Futbolcusu belli oldu
Dünyadaki tüm sporseverlerin gözü Lionel Messi ve Robert Lewandowski'nin üzerindeydi. FIFA en iyi olanı belirledi. FIFA yılın futbolcusu, teknik direktörü ve fair play ödüllerini belirledi. İşte merak edilen o liste...
17.01.2022 22:36
- Son Güncelleme: 17.01.2022 22:39
Yılın en iyi futbolcusu ödülünü kimin kazanacağı merak konusu olurken, Mohamed Salah, Lionel Messi ve Robert Lewandowski, yılın futbolcusu adayları oldu.
Yılın futbolcusu dışında Puskas, Fair Play, En İyi Taraftar, En İyi Kaleci, En iyi Teknik Direktör, ve En İyi Futbolcu ödüllerinin de dağıtılacağı tören, saat 21.00'de başladı.