Beşiktaş zorlu Karagümrük deplasmanında! İşte VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş bu akşam deplasmanda Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Dış sahada 10 karşılaşmaya çıkan siyah-beyazlı ekip, bunların sadece birini kazanabildi. İşte zorlu deplasman öncesi iki takımın muhtemel 11'leri.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Ligin 21. haftasında Gaziantep FK'yi 1-0 yenen Beşiktaş, 32 puanla 7. sırada bulunuyor. VavaCars Fatih Karagümrük ise topladığı 30 puanla 11. sırada yer alıyor.
SON 7 MAÇTA 3 GALİBİYET
Beşiktaş, ligdeki son 7 maçta 3 galibiyet elde etti. Söz konusu dönemde Yukatel Kayserispor (4-2), Göztepe (2-1) ve Gaziantep FK'yi (1-0) yenen siyah-beyazlı ekip; Kasımpaşa (1-1), Fenerbahçe (2-2) ve Çaykur Rizespor (2-2) maçlarını beraberlikle tamamladı.
Deplasmanda sadece 7 puan alabilen Beşiktaş, dış sahadaki son 8 karşılaşmayı ise kazanamadı. Sezonun ilk iki dış saha maçında Gaziantep FK ile 0-0 berabere kalan ve Fraport TAV Antalyaspor'u 3-2 yenen Beşiktaş, sonraki karşılaşmalarda istediğini alamadı.