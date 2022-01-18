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Haberler Spor Beşiktaş zorlu Karagümrük deplasmanında! İşte VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

Beşiktaş zorlu Karagümrük deplasmanında! İşte VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş bu akşam deplasmanda Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Dış sahada 10 karşılaşmaya çıkan siyah-beyazlı ekip, bunların sadece birini kazanabildi. İşte zorlu deplasman öncesi iki takımın muhtemel 11'leri.

takvim.com.tr
AJANSLAR
18.01.2022 09:55 - Son Güncelleme: 18.01.2022 10:08
Beşiktaş zorlu Karagümrük deplasmanında! İşte VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçının muhtemel 11’leri

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Ligin 21. haftasında Gaziantep FK'yi 1-0 yenen Beşiktaş, 32 puanla 7. sırada bulunuyor. VavaCars Fatih Karagümrük ise topladığı 30 puanla 11. sırada yer alıyor.

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Beşiktaş zorlu Karagümrük deplasmanında! İşte VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçının muhtemel 11’leri

SON 7 MAÇTA 3 GALİBİYET
Beşiktaş, ligdeki son 7 maçta 3 galibiyet elde etti. Söz konusu dönemde Yukatel Kayserispor (4-2), Göztepe (2-1) ve Gaziantep FK'yi (1-0) yenen siyah-beyazlı ekip; Kasımpaşa (1-1), Fenerbahçe (2-2) ve Çaykur Rizespor (2-2) maçlarını beraberlikle tamamladı.

Beşiktaş zorlu Karagümrük deplasmanında! İşte VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçının muhtemel 11’leri

Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor'a ise 1-0 mağlup oldu.

DEPLASMANDAKİ 10 MAÇTA BİR GALİBİYET
Beşiktaş, bu sezon deplasmanda galibiyet almakta zorlandı. Dış sahada 10 karşılaşmaya çıkan siyah-beyazlı ekip, bunların sadece birini kazanabildi.

Beşiktaş zorlu Karagümrük deplasmanında! İşte VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçının muhtemel 11’leri

Dış sahadaki 4 karşılaşmayı beraberlikle tamamlayan siyah-beyazlı ekip, rakiplerine de 5 kez mağlup oldu.

Beşiktaş zorlu Karagümrük deplasmanında! İşte VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçının muhtemel 11’leri

Deplasmanda sadece 7 puan alabilen Beşiktaş, dış sahadaki son 8 karşılaşmayı ise kazanamadı. Sezonun ilk iki dış saha maçında Gaziantep FK ile 0-0 berabere kalan ve Fraport TAV Antalyaspor'u 3-2 yenen Beşiktaş, sonraki karşılaşmalarda istediğini alamadı.

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