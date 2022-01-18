Beşiktaş zorlu Karagümrük deplasmanında! İşte VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçının muhtemel 11’leri

Deplasmanda sadece 7 puan alabilen Beşiktaş, dış sahadaki son 8 karşılaşmayı ise kazanamadı. Sezonun ilk iki dış saha maçında Gaziantep FK ile 0-0 berabere kalan ve Fraport TAV Antalyaspor'u 3-2 yenen Beşiktaş, sonraki karşılaşmalarda istediğini alamadı.