RAMAZAN İMSAKİYE
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Mert Hakan Yandaş'a sürpriz talip! İtalyan kulübü Fenerbahçe'nin yıldızını izlemeye geliyor

Sezon başında Galatasaray'ın elinden kapılan ve son dönemde yükselen performansıyla taraftarların gözüne girmeye başlayan Mert Hakan Yandaş'a İtalya'dan sürpriz bir talip çıktı. İtalyan kulübü yetkililerinin, yıldız ismi izlemeye geleceği ifade edildi.

23.04.2021 13:28 - Son Güncelleme: 23.04.2021 13:28
Mert Hakan Yandaş'a sürpriz talip! İtalyan kulübü Fenerbahçe'nin yıldızını izlemeye geliyor

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Mert Hakan Yandaş, sezon içinde inişli çıkışlı performans sergilerken, Emre Belözoğlu ile beraber gözle görülür bir form yükselmesi yaşadı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Mert Hakan Yandaş'a sürpriz talip! İtalyan kulübü Fenerbahçe'nin yıldızını izlemeye geliyor

Bununla beraber skora da katkılarda bulunan Mert Hakan Yandaş için transfer dedikoduları çıkmaya başladı.

Mert Hakan Yandaş'a sürpriz talip! İtalyan kulübü Fenerbahçe'nin yıldızını izlemeye geliyor

İTALYADAN GELİYORLAR
Aktarılan bilgilere göre sarı lacivertlilerin yıldız ismine İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Torino, talip oldu.

Mert Hakan Yandaş'a sürpriz talip! İtalyan kulübü Fenerbahçe'nin yıldızını izlemeye geliyor

Öte yandan Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmayı izleyecek Torinolu yetkililer, yıldız ismi değerlendirecek.

Mert Hakan Yandaş'a sürpriz talip! İtalyan kulübü Fenerbahçe'nin yıldızını izlemeye geliyor

MİLLİ MÜJDE GELEBİLİR
Bununla beraber A Milli Takım'ın teknik patronu Şenol Güneş'inde Emre Belözoğlu göreve geldikten sonra ilk 11'in vazgeçilmezi olan Mert Hakan'ı yakından takip ettiği ve Euro 2021 kadrosunda yer vermeyi planladığı ifade edildi.