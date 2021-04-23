Mert Hakan Yandaş'a sürpriz talip! İtalyan kulübü Fenerbahçe'nin yıldızını izlemeye geliyor

MİLLİ MÜJDE GELEBİLİR

Bununla beraber A Milli Takım'ın teknik patronu Şenol Güneş'inde Emre Belözoğlu göreve geldikten sonra ilk 11'in vazgeçilmezi olan Mert Hakan'ı yakından takip ettiği ve Euro 2021 kadrosunda yer vermeyi planladığı ifade edildi.