Mert Hakan Yandaş'a sürpriz talip! İtalyan kulübü Fenerbahçe'nin yıldızını izlemeye geliyor
Sezon başında Galatasaray'ın elinden kapılan ve son dönemde yükselen performansıyla taraftarların gözüne girmeye başlayan Mert Hakan Yandaş'a İtalya'dan sürpriz bir talip çıktı. İtalyan kulübü yetkililerinin, yıldız ismi izlemeye geleceği ifade edildi.
23.04.2021 13:28
- Son Güncelleme: 23.04.2021 13:28
Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Mert Hakan Yandaş, sezon içinde inişli çıkışlı performans sergilerken, Emre Belözoğlu ile beraber gözle görülür bir form yükselmesi yaşadı.
Bununla beraber skora da katkılarda bulunan Mert Hakan Yandaş için transfer dedikoduları çıkmaya başladı.
İTALYADAN GELİYORLAR
Aktarılan bilgilere göre sarı lacivertlilerin yıldız ismine İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Torino, talip oldu.
Öte yandan Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmayı izleyecek Torinolu yetkililer, yıldız ismi değerlendirecek.
MİLLİ MÜJDE GELEBİLİR
Bununla beraber A Milli Takım'ın teknik patronu Şenol Güneş'inde Emre Belözoğlu göreve geldikten sonra ilk 11'in vazgeçilmezi olan Mert Hakan'ı yakından takip ettiği ve Euro 2021 kadrosunda yer vermeyi planladığı ifade edildi.