Fenerbahçe'de gönderilecek ilk isim belli oldu! İşte yeni durağı

BELÖZOĞLU ÇOK UMUTLUYDU!

Emre Belözoğlu'nun sportif direktörlük yaptığı dönemde kadroya katılan Lemos beklenen performansı sergileyemedi. Belözoğlu, 25 yaşındaki futbolcudan çok şey beklediklerini ifade etmişti ancak umulan olmadı.