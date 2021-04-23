Fenerbahçe'ye Luiz Gustavo yerine Hollandalı orta saha

Süper Lig'in bitimine 6 hafta kala şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da önümüzdeki sezonun kadro planlaması için çalışmalarına devam ediyor. Hem yaşı hem de maliyeti nedeniyle Brezilyalı yıldız Gustavo ile yollarını ayırmak isteyen sarı-lacivertli ekip, tecrübeli ismin alternatifini Hollanda'da buldu. İşte transfer operasyonunun detayları...

23.04.2021 12:01 - Son Güncelleme: 23.04.2021 12:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





