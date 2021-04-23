RAMAZAN İMSAKİYE
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Fenerbahçe'ye Luiz Gustavo yerine Hollandalı orta saha

Süper Lig'in bitimine 6 hafta kala şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da önümüzdeki sezonun kadro planlaması için çalışmalarına devam ediyor. Hem yaşı hem de maliyeti nedeniyle Brezilyalı yıldız Gustavo ile yollarını ayırmak isteyen sarı-lacivertli ekip, tecrübeli ismin alternatifini Hollanda'da buldu. İşte transfer operasyonunun detayları...

23.04.2021 12:01 - Son Güncelleme: 23.04.2021 12:23
Fenerbahçe'ye Luiz Gustavo yerine Hollandalı orta saha

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de moraller yerinde.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'ye Luiz Gustavo yerine Hollandalı orta saha

35. haftada deplasmanda oynadığı Başakşehir maçından galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, bay geçtiği haftada Beşiktaş'ın Sivasspor karşısında puan kaybetmesiyle zirveye bir adım daha yaklaştı.

Fenerbahçe'ye Luiz Gustavo yerine Hollandalı orta saha

Kalan 6 maçını kazanarak siyah-beyazlıların puan kaybetmesini bekleyecek olan Kanarya'da gelecek sezon için çalışmalar da başladı.

Fenerbahçe'ye Luiz Gustavo yerine Hollandalı orta saha

Geçtiğimiz yıllarda yaptığı takviyelerle transfer dönemlerinde en çok konuşulan takımlardan biri olan Fenerbahçe, önümüzdeki yaz transfer döneminde de birçok takviyeyle kadrosunu güçlendirmek istiyor.

Fenerbahçe'ye Luiz Gustavo yerine Hollandalı orta saha

İlk olarak oldukça sıkıntı yaşadığı stoper ve forvet mevkilerine transfer yapmak isteyen sarı-lacivertliler, orta saha transferi için de düğmeye bastı.