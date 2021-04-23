Fenerbahçe'ye Luiz Gustavo yerine Hollandalı orta saha
Süper Lig'in bitimine 6 hafta kala şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da önümüzdeki sezonun kadro planlaması için çalışmalarına devam ediyor. Hem yaşı hem de maliyeti nedeniyle Brezilyalı yıldız Gustavo ile yollarını ayırmak isteyen sarı-lacivertli ekip, tecrübeli ismin alternatifini Hollanda'da buldu. İşte transfer operasyonunun detayları...
23.04.2021 12:01
- Son Güncelleme: 23.04.2021 12:23
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de moraller yerinde.
35. haftada deplasmanda oynadığı Başakşehir maçından galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, bay geçtiği haftada Beşiktaş'ın Sivasspor karşısında puan kaybetmesiyle zirveye bir adım daha yaklaştı.
Kalan 6 maçını kazanarak siyah-beyazlıların puan kaybetmesini bekleyecek olan Kanarya'da gelecek sezon için çalışmalar da başladı.
Geçtiğimiz yıllarda yaptığı takviyelerle transfer dönemlerinde en çok konuşulan takımlardan biri olan Fenerbahçe, önümüzdeki yaz transfer döneminde de birçok takviyeyle kadrosunu güçlendirmek istiyor.
İlk olarak oldukça sıkıntı yaşadığı stoper ve forvet mevkilerine transfer yapmak isteyen sarı-lacivertliler, orta saha transferi için de düğmeye bastı.