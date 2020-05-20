Mert Hakan Yandaş son sözünü söyledi! Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer savaşının kazananı...
Demir Grup Sivasspor formasıyla gösterdiği performansla bu sezon adından sıkça söz ettiren 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş'ın adı sık sık Galatasaray ile anılmıştı. Daha sonra iki ezeli rakip Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, Mert Hakan savaşına girdiği, genç oyuncunun transferi için özel çaba sarf ettiği iddia edilmişti. Tüm bu yaşanan gelişmeler sonrası son sözü Mert Hakan Yandaş söyledi. İşte Galatasaray ve Fenerbahçe ile birlikte Atalanta, Lecce, Werder Bremen ve Hoffenheim'den teklifler alan Mert Hakan Yandaş'ın son kararı.
20.05.2020 10:51
- Son Güncelleme: 20.05.2020 10:51
'PARAYI DEĞİL HAYALLERİMİ SEÇİYORUM'
İki taraf arasında iyi niyet göstergesi olarak bir protokol hazırlandığını ancak cezai bir hükmün bulunmadığını hatırlatan Mert Hakan, "Paranın değil hayallerimin peşinden gitmek istiyorum. Galatasaray benim hayalim. Bu yüzden kararımı çoktan verdim" dediği belirtildi.
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