Mert Hakan Yandaş son sözünü söyledi! Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer savaşının kazananı...

Sivasspor'un yıldız ismi Mert Hakan, Fenerbahçe ile birlikte Atalanta, Lecce, Werder Bremen ve Hoffenheim'den teklifler aldı ancak Cim-Bom'a söz verdiğini belirtip, "Bundan asla dönmem. Bu kararımdan da vazgeçmem" diye konuşarak diğer önerileri elinin tersiyle itti