RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Galeri Spor Mert Hakan Yandaş son sözünü söyledi! Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer savaşının kazananı...

Mert Hakan Yandaş son sözünü söyledi! Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer savaşının kazananı...

Demir Grup Sivasspor formasıyla gösterdiği performansla bu sezon adından sıkça söz ettiren 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş'ın adı sık sık Galatasaray ile anılmıştı. Daha sonra iki ezeli rakip Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, Mert Hakan savaşına girdiği, genç oyuncunun transferi için özel çaba sarf ettiği iddia edilmişti. Tüm bu yaşanan gelişmeler sonrası son sözü Mert Hakan Yandaş söyledi. İşte Galatasaray ve Fenerbahçe ile birlikte Atalanta, Lecce, Werder Bremen ve Hoffenheim'den teklifler alan Mert Hakan Yandaş'ın son kararı.

20.05.2020 10:51 - Son Güncelleme: 20.05.2020 10:51
Mert Hakan Yandaş son sözünü söyledi! Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer savaşının kazananı...

Sivasspor'un yıldız ismi Mert Hakan, Fenerbahçe ile birlikte Atalanta, Lecce, Werder Bremen ve Hoffenheim'den teklifler aldı ancak Cim-Bom'a söz verdiğini belirtip, "Bundan asla dönmem. Bu kararımdan da vazgeçmem" diye konuşarak diğer önerileri elinin tersiyle itti

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Mert Hakan Yandaş son sözünü söyledi! Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer savaşının kazananı...

Milliyet'in haberine göre; Sivasspor formasıyla bu sezon müthiş bir çıkış gösteren başarılı oyuncu, yapılan anlaşmanın henüz resmiyet kazanmadığına da dikkat çekti.

Mert Hakan Yandaş son sözünü söyledi! Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer savaşının kazananı...

'PARAYI DEĞİL HAYALLERİMİ SEÇİYORUM'

İki taraf arasında iyi niyet göstergesi olarak bir protokol hazırlandığını ancak cezai bir hükmün bulunmadığını hatırlatan Mert Hakan, "Paranın değil hayallerimin peşinden gitmek istiyorum. Galatasaray benim hayalim. Bu yüzden kararımı çoktan verdim" dediği belirtildi.

Mert Hakan Yandaş son sözünü söyledi! Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer savaşının kazananı...

4 YILLIK ANLAŞMA
Galatasaray, 4 senelik anlaşmaya vardığı Mert Hakan Yandaş'a imza parası olarak sadece 200 bin euro karşılığı Türk Lirası verecek.

Mert Hakan Yandaş son sözünü söyledi! Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer savaşının kazananı...

Bu arada oyuncuya ödenecek ücretin de beklentilerin çok altında olduğu belirtildi. Daha önce senelik 2 milyon euroya anlaştığı iddia edilen futbolcuya yıllık 1 milyon euro ödeneceği iddia edildi.

Mert Hakan Yandaş son sözünü söyledi! Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer savaşının kazananı...

Öte yandan Emre Belözoğlu ile yeni sezon planlamasını yapmaya başlayan Fenerbahçe de Sivasspor'un yıldızı için devreye girdiği iddia ediliyor.

Mert Hakan Yandaş son sözünü söyledi! Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer savaşının kazananı...

10 GOL 4 ASİST

Bu sezon 25'i Süper Lig, 5'i de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 30 karşılaşmada görev yapan Mert Hakan Yandaş, toplamda 10 gol atarken, 4 de asist yaptı.

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