RAMAZAN İMSAKİYE
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Fenerbahçe idmanında dikkat çeken Ozan Tufan detayı! Şaşırttı

Süper Lig'e verilen koronavirüs arasının, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamayla 12 Haziran son bulacağı duyurulması sonrası takımlar çalışmalarını hızlandırdı. 4 Mayıs'ta çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de, geride bıraktığımız hafta yapılan testlerin pozitif çıkması üzerine çalışmalara ara verilmişti. Tekrar yapılan testlerin negatif çıkması sonrasında ise Fenerbahçe, koronavirüs testlerinin negatif çıkmasının ardından çalışmalarına yaptığı antrenmanla yeniden başladı. Antrenmanlarda en çok dikkat çeken isim ise Ozan Tufan oldu.

20.05.2020 16:40 - Son Güncelleme: 20.05.2020 16:40
Fenerbahçe idmanında dikkat çeken Ozan Tufan detayı! Şaşırttı

Çalışmalarına 4 Mayıs tarihinde başlayan Fenerbahçe'de geçtiğimiz hafta pozitif çıkan testlerin ardından idmanlara ara verildiği duyurulmuştu.

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Fenerbahçe idmanında dikkat çeken Ozan Tufan detayı! Şaşırttı

Sarı lacivertliler, 1 hafta sonrasında tesis çalışanlarından birinin testinin pozitif çıktığını duyurarak, "Futbol takımımız ve teknik ekibimizin tamamı Pazartesi günü bir kez daha Covid-19 PCR testine tabi tutulacaklardır." açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe idmanında dikkat çeken Ozan Tufan detayı! Şaşırttı

Fenerbahçe, son test sonuçlarının negatif çıkmasıyla birlikte çalışmalarını hızlandırdı.

Fenerbahçe idmanında dikkat çeken Ozan Tufan detayı! Şaşırttı

Ligin yeniden başlama tarihi olan 12 Haziran'a 1 aydan kısa bir süre kaldı. Sarı-Lacivertliler bu nedenle bir an önce takım çalışmalarına başlamak istiyor.

Fenerbahçe idmanında dikkat çeken Ozan Tufan detayı! Şaşırttı

Antrenörler Zeki Göle ve Volkan Demirel ile kaptan Emre Belözoğlu, bunun için detaylı bir antrenman programı hazırladı.

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