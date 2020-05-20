Fenerbahçe idmanında dikkat çeken Ozan Tufan detayı! Şaşırttı

Sarı lacivertliler, 1 hafta sonrasında tesis çalışanlarından birinin testinin pozitif çıktığını duyurarak, "Futbol takımımız ve teknik ekibimizin tamamı Pazartesi günü bir kez daha Covid-19 PCR testine tabi tutulacaklardır." açıklamasını yaptı.