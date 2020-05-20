Fenerbahçe idmanında dikkat çeken Ozan Tufan detayı! Şaşırttı
Süper Lig'e verilen koronavirüs arasının, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamayla 12 Haziran son bulacağı duyurulması sonrası takımlar çalışmalarını hızlandırdı. 4 Mayıs'ta çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de, geride bıraktığımız hafta yapılan testlerin pozitif çıkması üzerine çalışmalara ara verilmişti. Tekrar yapılan testlerin negatif çıkması sonrasında ise Fenerbahçe, koronavirüs testlerinin negatif çıkmasının ardından çalışmalarına yaptığı antrenmanla yeniden başladı. Antrenmanlarda en çok dikkat çeken isim ise Ozan Tufan oldu.
20.05.2020 16:40
- Son Güncelleme: 20.05.2020 16:40
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