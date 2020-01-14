Galatasaray'da şok gelişme! Sözleşmeleri feshediliyor
Süper Lig'de ilk devreyi lider Sivasspor'un 10 puan gerisinde tamamlayan Galatasaray, devre arası transfer döneminde Onyekuru, Saracchi ve Sekidika gibi isimlerle kadrosunu güçlendirdi. Linnes'e de lisans çıkartan sarı-kırmızılı ekipte yabancı sınırının aşılması sıkıntı yarattı. Babel'i Ajax'a gönderen Galatasaray'da haftaiçi 2 ismin sözleşmesinin feshedileceği öğrenildi.
14.01.2020 11:33
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Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor'u 5-0 mağlup ederek devre arasına moralli giren Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor.
İlk devrede alınan kötü sonuçlar nedeniyle kadroda büyük değişime gitmesi beklenen sarı-kırmızılı ekip, transfer dönemine hızlı bir giriş yaparak revizyonun sinyallerini vermişti.
Takımı gençleştirmeye yönelik çalışma yapan Cimbom, RB Leipzig'den Marcelo Saracchi, Monaco'dan Henry Onyekuru ve Eskişehirspor'dan Jesse Sekidika'yı kadrosuna kattı.
Takımdaki yabancı sayısı 18'e çıkınca gözler ayrılacak isimlere yöneldi. Süper Lig devi ilk olarak Ryan Babel'i kiralık olarak Ajax'a gönderdi.
Steven Nzonzi'yi geri göndermesi ve Christian Luyindama'nın sözleşmesini feshetmesi beklenilen Galatasaray'da iki ayrılık daha gerçekleşti.