Galatasaray'da şok gelişme! Sözleşmeleri feshediliyor

Süper Lig'de ilk devreyi lider Sivasspor'un 10 puan gerisinde tamamlayan Galatasaray, devre arası transfer döneminde Onyekuru, Saracchi ve Sekidika gibi isimlerle kadrosunu güçlendirdi. Linnes'e de lisans çıkartan sarı-kırmızılı ekipte yabancı sınırının aşılması sıkıntı yarattı. Babel'i Ajax'a gönderen Galatasaray'da haftaiçi 2 ismin sözleşmesinin feshedileceği öğrenildi.

14.01.2020 11:33 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





