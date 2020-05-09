Merih Demiral'a sürpriz talip! Fransız devi devrede
Juventus'ta forma giyen A Milli Takım'ın da yıldızlarından olan Merih Demiral, sakatlığı nedeniyle bir süre formasından uzak kalsa da talipleri her geçen gün artıyor. Başarılı defans oyuncusuna son olarak Fransa'nın dev ekiplerinden biri talip oldu. İşte flaş transfer iddiası...
09.05.2020 16:00
- Son Güncelleme: 09.05.2020 16:00
İtalya Serie A takımlarından Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral'ın talipleri günden güne artıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sezon içerisinde yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun bir süredir sahalardan uzan kalan genç oyuncu için gündeme bomba gibi düşen bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Fotomaç'ın Fransız basınından derlediği habere göre L'Equipe, Olympique Lyon'un Merih Demiral'la ilgilendiğini yazdı. İşte detaylar...
Geçtiğimiz yaz 24 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığı Joachim Andersen'den memnun kalmayan Lyon, merkezi defans oyuncusu arayışına yöneldi.
Fransız temsilcisinin belirlediği adaylar arasında Juventus forması giyen milli futbolcu Merih Demiral'ın da bulunduğu ifade ediliyor.