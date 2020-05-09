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Merih Demiral'a sürpriz talip! Fransız devi devrede

Juventus'ta forma giyen A Milli Takım'ın da yıldızlarından olan Merih Demiral, sakatlığı nedeniyle bir süre formasından uzak kalsa da talipleri her geçen gün artıyor. Başarılı defans oyuncusuna son olarak Fransa'nın dev ekiplerinden biri talip oldu. İşte flaş transfer iddiası...

09.05.2020 16:00 - Son Güncelleme: 09.05.2020 16:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





