Galatasaray'la transfer konusunda anlaştı, ertesi gün Fenerbahçe'ye imzayı attı! Olay yaratan transfer
Bir yanda Galatasaray bir yanda Fenerbahçe... Türk futbolunun sembolü olan bu iki kulüp saha dışında pek çok defa karşı karşıya geldi. Bunların başında takımların kadrolarına kattıkları futbolcular geliyor. İçlerinde öyle bir isim var ki, savaş çıkmadığına şaşmalı. Galatasaray'la anlaşan, Galatasaray formalı fotoğrafları manşetleri süsleyen o isim ertesi gün Fenerbahçe'ye imza attı, ortalık karıştı. Tabi sonrasında Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden biri haline geldi. Peki Galatasaray ve Fenerbahçe arasında olay yaratan o isim kim?
"O en çok parayı sever.", "Üç yıl boyunca hem Fenerbahçe'den, hem Galatasaray'dan hem de Sarıyer'den maaş aldı.", "Galatasaray maçında, daha önce Ergun Gürsoy'dan Galatasaray'a geleceğim diye para almıştı.", "Galatasaray'la anlaşıp sarı-kırmızılı formayı giydi ve fotoğraf çektirdi. Sonra Fenerbahçe'ye gidip 'Bakın Galatasaraylı oluyorum' diye pazarlık yaptı. Sonunda Galatasaray'ı bırakıp Fenerbahçeli oldu.", "Fenerbahçe onu Bodrum'a kaçırdı." bunların hepsi Fenerbahçe'nin sembol isimlerinden biri olan Rıdvan Dilmen hakkında söylenen sözler.