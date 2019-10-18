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Merih Demiral'a Cristiano Ronaldo'dan destek! Bir asker selamı da ondan geldi...

A Milli Futbol Takımımız, Barış Pınarı Harekatı'na desteğini göstermiş için EURO 2020 H Grubu'nda oynadığı Arnavutluk ve Fransa maçlarında asker selamı vermişti. Bu selam Avrupa'da büyük yankı uyandırmıştı. Milli yıldızlarımız Merih Demiral, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu küstahça yorumlara maruz kalmış, St.Pauli forması giyen Enver Cenk Şahin'in sözleşmesi feshedilmişti... Asker selamı verenlerden biri olan Merih Demiral'a destek Cristiano Ronaldo'dan geldi.

18.10.2019 10:16 - Son Güncelleme: 18.10.2019 10:24
Merih Demiral'a Cristiano Ronaldo'dan destek! Bir asker selamı da ondan geldi...

Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo'dan örnek bir davranış geldi.

Merih Demiral'a Cristiano Ronaldo'dan destek! Bir asker selamı da ondan geldi...

Merih Demiral, Fransa ile oynanan maçta Kaan Ayhan'ın golü sonrası asker selamı verdiği için, Cengiz Ünder ise sosyal medya hesabına asker selamı yaptığı bir fotoğrafı paylaştığı sebebi ile İtalya'da eleştirilerin odağı olmuştu.

Merih Demiral'a Cristiano Ronaldo'dan destek! Bir asker selamı da ondan geldi...

Öyle ki, İtalyan Senatör Roberto Calderoli, iki oyuncumuzun yaptığı paylaşımlar sonrasında "savaş istiyorlarsa ülkelerine geri dönsünler" açıklamasını yapmıştı.

Merih Demiral'a Cristiano Ronaldo'dan destek! Bir asker selamı da ondan geldi...

Daha önce ırkçı söylemleriyle öne çıkan aşırı sağcı Senatör, "Eğer Demiral ve Ünder milliyetçilik yapmak istiyorlarsa, evleri İstanbul ya da Ankara'ya geri dönsünler.

Merih Demiral'a Cristiano Ronaldo'dan destek! Bir asker selamı da ondan geldi...

Türkiye'de çok iyi şekilde karşılanacaklardır. Beşiktaş, Fenerbahçe ya da Galatasaray'a gitsinler.

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