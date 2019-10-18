Merih Demiral'a Cristiano Ronaldo'dan destek! Bir asker selamı da ondan geldi...
A Milli Futbol Takımımız, Barış Pınarı Harekatı'na desteğini göstermiş için EURO 2020 H Grubu'nda oynadığı Arnavutluk ve Fransa maçlarında asker selamı vermişti. Bu selam Avrupa'da büyük yankı uyandırmıştı. Milli yıldızlarımız Merih Demiral, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu küstahça yorumlara maruz kalmış, St.Pauli forması giyen Enver Cenk Şahin'in sözleşmesi feshedilmişti... Asker selamı verenlerden biri olan Merih Demiral'a destek Cristiano Ronaldo'dan geldi.
18.10.2019 10:16
- Son Güncelleme: 18.10.2019 10:24
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