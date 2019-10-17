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Merih Demiral aslında hangi takımı tutuyor? O isim açıkladı, çok şaşıracaksınız

A Milli Futbol Takımımız EURO 2020 yolunda emin adımlarla ilerliyor. H Grubu'nun lideri Ay-yıldızlılar, son olarak Fransızlar ile karşı karşıya gelmiş ve sahdan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak büyük bir adım atmıştı. Bu maçın kahramanlarından biri hiç kuşkusuz Merih Demiral olmuştu. Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden olan Merih Demiral, bonservis bedelini şimdiden 50 milyon euroya katladı. Peki Türk futbolunun geleceği olarak nitelendirilen Merih Demiral'ın çocuk yaşlarında hangi takımı tuttuğunu biliyor muydunuz? Merih Demiral'ın hikayesi sizi çok şaşırtacak.

17.10.2019 17:42 - Son Güncelleme: 17.10.2019 17:52
Merih Demiral aslında hangi takımı tutuyor? O isim açıkladı, çok şaşıracaksınız

Kamuoyunun gündemine "F.Bahçe'nin nasıl olup da elinden kaçırdığı" sorusuyla giren Merih'in öyküsünün her bölümü ayrı ayrı çok çarpıcı.

İşte Merih Demiral'ın filmlere konu olacak hikayesi...

Merih Demiral aslında hangi takımı tutuyor? O isim açıkladı, çok şaşıracaksınız

BİR KARDEŞ TAKIMA, BİRİ ÇAY BAHÇESİNE

Merih, Karamürselli... Burada inşaatlarda beton ve kalıp işçisi olarak çalışarak iki oğlunu büyüten Burhan Demiral, ondaki futbol yeteneğini ilk keşfeden kişi... Burhan Bey, yaşıtlarına göre daha iri olan küçük Merih'i okullar tatil olur olmaz futbol öğrenmesi için Karamürsel İdman Yurdu futbol okuluna, futbol konusunda daha sınırlı yeteneği olan abisi Fatih'i de yaz aylarında garsonluk yapması için Yakamoz Aile Çay Bahçesi'ne verir.

Merih Demiral aslında hangi takımı tutuyor? O isim açıkladı, çok şaşıracaksınız

İLK DOKUNUŞ CAMGÖZ HASAN'DAN

Yıllarca Karamürsel'de gençleri futbola kazandıran, 'Futbolcu olacak çocuğu yürüyüşünden anlar' denilen 'camgöz' lakaplı, Hasan Özeren, 9 yaşında çalıştırmaya başladığı Merih'i nakış gibi işler. 13 yaşında da Fenerbahçe'nin kapısını çalar. Özeren, o dönemi şöyle anlatıyor:

Merih Demiral aslında hangi takımı tutuyor? O isim açıkladı, çok şaşıracaksınız

"Merih ile birlikte bir arkadaşı, Onur Kaçar'ı da Fenerbahçe'ye götürdüm. Tesislerde 1,5 ay kadar kaldı bu iki çocuk. Altyapıdaki hocalar Onur Kaçar'ı beğendiklerini ama Merih'i beğenmediklerini söylediler. İtiraz ettim, Semih Özü Hoca, Merih'i 45 gün çalıştırmam için bana antrenman programı verdi. O programı harfiyen uyguladım sonra tekrar Dereağzı tesislerine gittik, bu kez 'Tamam' dediler."

Merih Demiral aslında hangi takımı tutuyor? O isim açıkladı, çok şaşıracaksınız

ANNESİNİ TRAFİK KAZASINDA KAYBETTİ

Dereağzı'na yerleştirilen 13 yaşındaki Merih, ertesi yıl annesi Fatma Hanım'ı trafik kazasında kaybeder. Büyük acıdır, hele o yaştaki bir çocuk için. Karamürsel'deki cenazeye takım arkadaşları, hocaları katılır, acısını hafifletmeye çalışırlar.

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