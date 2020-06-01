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Merih Demiral'a Ada'dan bir talip daha! İşte yılın bombası

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Juventus'un sezon başında Sassuolo'dan transfer ettiği ve sergilediği performansla takımın önemli oyuncularından biri haline gelen Merih Demiral, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin dikkatini çekti. Önce PSG, Lyon ve Leicester City gibi takımların radarına giren Merih Demiral'a Ada'dan bir talip daha çıktı. İşte son gelişmeler ve yılın takas teklifi....

01.06.2020 10:12 - Son Güncelleme: 01.06.2020 10:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





