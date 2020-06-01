Merih Demiral'a Ada'dan bir talip daha! İşte yılın bombası
İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Juventus'un sezon başında Sassuolo'dan transfer ettiği ve sergilediği performansla takımın önemli oyuncularından biri haline gelen Merih Demiral, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin dikkatini çekti. Önce PSG, Lyon ve Leicester City gibi takımların radarına giren Merih Demiral'a Ada'dan bir talip daha çıktı. İşte son gelişmeler ve yılın takas teklifi....
01.06.2020 10:12
- Son Güncelleme: 01.06.2020 10:12
İtalya Serie A takımlarından Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral'ın talipleri günden güne artıyor. Sezon içerisinde yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun bir süredir sahalardan uzan kalan genç oyuncu için Fransız devleri sıraya girmişti.
PSG ve Lyon'un devrede olduğu milli yıldız için Premier Lig'den de tekklifler de gelmeye başladı. Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, Merih için devreye girmişti. Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına devam eden kulüp Juventus'un kapısını çalmıştı.
Leicester City'nin ardından Milli yıldız için Premier Lig'den bir talip daha çıktı.
MANCHESTER UNITED DEVREDE
İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Manchester United, Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral'ı gözüne kestirdi.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Manchester United'ın Douglas Costa'yı transfer etmek için kulübe ciddi baskı yaptığı ve Merih Demiral hakkında da bilgi aldığı öğrenildi.