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Fenerbahçe sol bekini İtalya'da buldu! Napoli'nin yıldızı geliyor

Son yıllarda şampiyonluk hasreti yaşayan Fenerbahçe, önümüzdeki sezon ipi göğüsleyecek bir kadro kurmak için çalışmalara başladı. Koronavirüs nedeniyle lige verilen arada kadro planlamasını yapan sarı-lacivertli ekip aradığı sol beki İtalya'da buldu. Transfer listesinde Caner Erkin ve Asamoah gibi isimlerin bulunduğu Fenerbahçe'ye Napoli'nin yıldız ismi önerildi.

01.06.2020 10:22 - Son Güncelleme: 01.06.2020 10:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





