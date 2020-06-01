Fenerbahçe sol bekini İtalya'da buldu! Napoli'nin yıldızı geliyor
Son yıllarda şampiyonluk hasreti yaşayan Fenerbahçe, önümüzdeki sezon ipi göğüsleyecek bir kadro kurmak için çalışmalara başladı. Koronavirüs nedeniyle lige verilen arada kadro planlamasını yapan sarı-lacivertli ekip aradığı sol beki İtalya'da buldu. Transfer listesinde Caner Erkin ve Asamoah gibi isimlerin bulunduğu Fenerbahçe'ye Napoli'nin yıldız ismi önerildi.
01.06.2020 10:22
- Son Güncelleme: 01.06.2020 10:22
Sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Fenerbahçe, ligin son haftalarında yaşadığı puan kayıpları ile şampiyonluk şansını mucizelere bırakmıştı. Teknik direktör Ersun Yanal ile de yollar ayrılmıştı.
Yaşanan kötü gidişatın ardından corona virüsü nedeniyle lige verilen arada sarı-lacivertliler transfer konusunda kolları sıvadı.
Fotomaç'ın haberine göre Kanarya gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarına başladı.
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7 sezondur Fenerbahçe forması giyen ve sezon sonunda kontratı sona erecek olan tecrübeli oyuncunun, henüz sarı-lacivertlilerle anlaşamadığı belirtilmişti.