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Merih Demiral Sarri'yi dize getirdi, formayı kaptı! O capsler sosyal medyayı salladı...

A Milli Takımımızın yıldızı Merih Demiral, formasını giydiği Juventus'ta ilk kez 11'de başladı ve sonra olanlar oldu. Taraftarın ısrarla sahada görmek istediği Merih Demiral, Bayer Leverkusen ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında sergilediği performansla herkesin takdirini topladı. Maçta yaşadığı bir pozisyon sırasında kameralara yansıyan görüntüsü ise dünyaca ünlü spor sosyal paylaşım hesabı 433 tarafından çeşitli paylaşımlarda kullanılınca, sosyal medyayı salladı.

13.12.2019 16:28 - Son Güncelleme: 13.12.2019 16:35
Merih Demiral Sarri'yi dize getirdi, formayı kaptı! O capsler sosyal medyayı salladı...

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus forması giyen Merih Demiral, performansıyla herkesi kendine hayran bırakmaya devam ediyor.

Merih Demiral Sarri'yi dize getirdi, formayı kaptı! O capsler sosyal medyayı salladı...

Son olarak Bayer Leverkusen maçındaki hamleleriyle göz dolduran genç savunmacımız, sosyal medyada eğlenceli paylaşımların başrolü oldu.

Merih Demiral Sarri'yi dize getirdi, formayı kaptı! O capsler sosyal medyayı salladı...

Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında 90 dakika sahada kalan Merih Demiral, özellikle savunmadaki müdahalesiyle geceye damga vurmuştu.

Merih Demiral Sarri'yi dize getirdi, formayı kaptı! O capsler sosyal medyayı salladı...

İtalyan ekibinin hücuma çıkarken kaybettiği top sonrası tehlikeli gelen Bayer Leverkusen'de Alman forvet Kai Havertz, Gianluigi Buffon ile karşı karşıya kaldı.

Merih Demiral Sarri'yi dize getirdi, formayı kaptı! O capsler sosyal medyayı salladı...

Tam o anda kademeye giren giren Demiral, kayarak yaptığı bu müdahale ile olası bir gole engel oldu. Merih'in bu müdahalesi sonrası kendisini ilk tebrik eden isim tecrübeli file bekçisi Gianluigi Buffon oldu.

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