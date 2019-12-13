Merih Demiral Sarri'yi dize getirdi, formayı kaptı! O capsler sosyal medyayı salladı...
A Milli Takımımızın yıldızı Merih Demiral, formasını giydiği Juventus'ta ilk kez 11'de başladı ve sonra olanlar oldu. Taraftarın ısrarla sahada görmek istediği Merih Demiral, Bayer Leverkusen ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında sergilediği performansla herkesin takdirini topladı. Maçta yaşadığı bir pozisyon sırasında kameralara yansıyan görüntüsü ise dünyaca ünlü spor sosyal paylaşım hesabı 433 tarafından çeşitli paylaşımlarda kullanılınca, sosyal medyayı salladı.
13.12.2019 16:28
- Son Güncelleme: 13.12.2019 16:35
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