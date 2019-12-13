Avrupa'da büyük tehlike! Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ne...

Ülke puanı sıralamasında 11. basamakta bulunan Türkiye'nin 32.800 puanı var. En önemli rakibimiz Avusturya ise 32.125 puan yaptı. Avusturya'nın iki takımı Salzburg ve LASK Linz yoluna devam ediyor. İki takım da seri başı oldu.