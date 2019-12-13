Avrupa'da büyük tehlike! Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ne...
Avrupa kupalarına katılan 5 temsilcimizden sadece Başakşehir yoluna devam etmeyi başardı. Bu durum UEFA ülkeler sıralamasında kritik durumda bulunan Türkiye'nin işini zora soktu. UEFA ülkeler sıralamasında ilk 10'da yer alan takımlar Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak bir takımını gönderebiliyor. Ancak Türkiye bu sezon 11. sıraya gerilemiş durumda. Peki puan sıralamasında son durum ne? İşte detaylar...
13.12.2019 15:23
- Son Güncelleme: 13.12.2019 15:26
Bu sezon ülkemizi Avrupa'da temsil eden takımlarımız, futbolseverleri hayal kırıklığına uğrattı.
Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor grubunu son sırada tamamlayarak Avrupa'ya veda ederken tek sevindirici haber Başakşehir'den geldi.
Turuncu-lacivertli takım, Gladbach'ı deplasmanda 2-1 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmeyi başardı.
AVUSTURYA'NIN 2 TEMSİLCİSİ VAR
Başakşehir hem aldığı galibiyet ile önemli bir katkı sağladı hem de lider ve seribaşı olarak gireceği kura sonrası Şubat 2020'de tur atlama imkanı yakaladı.
Ülke puanı sıralamasında 11. basamakta bulunan Türkiye'nin 32.800 puanı var. En önemli rakibimiz Avusturya ise 32.125 puan yaptı. Avusturya'nın iki takımı Salzburg ve LASK Linz yoluna devam ediyor. İki takım da seri başı oldu.