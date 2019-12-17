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Merih Demiral İtalya'yı salladı! İşte atılan manşetler...

İtalyan devi Juventus'ta forma giyen Milli futbolcu Merih Demiral, İngiliz devlerinin radarına girmişti. Son olarak Leicester City Merih için devreye girdi. İngiliz kulübün amacı Çağlar Söyüncü'nün Merih ile Milli takımda yakaladığı uyumu takımlarına taşımak. Transfer gerçekleştiği takdirde formda ikili EURO 2020 öncesinde daha çok birlikte oynama fırsatı bulacak. Merih son maçlardaki performansıyla da İtalya'yı salldı. İşte Merih Demiral için öne çıkan manşetler...

17.12.2019 19:43 - Son Güncelleme: 17.12.2019 19:48
Merih Demiral İtalya'yı salladı! İşte atılan manşetler...

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda Çağlar Söyüncü ile uyumu ve sergilediği performansla dikkat çeken Merih Demiral, Juventus'ta da ilk 11'i zorlamaya başladı.

Merih Demiral İtalya'yı salladı! İşte atılan manşetler...

Serie A'da 2, Şampiyonlar Ligi'nde de 1 maçta Torino ekibinin formasını terleten Merih Demiral, tam not aldı. Merih Demiral'ın yükselen formu, İngiliz ekiplerinin de dikkatini çekti.

Merih Demiral İtalya'yı salladı! İşte atılan manşetler...

Savunmada yaşadığı sıkıntı nedeniyle galibiyet almakta zorlanan Arsenal, devre arasında Merih Demiral için Juventus'un kapısını çalacak.

Merih Demiral İtalya'yı salladı! İşte atılan manşetler...

The Sun'da yer alan habere göre Arsenal dışında savunması alarm veren Tottenham ve Manchester United da Merih Demiral'ı listesine aldı.

Merih Demiral İtalya'yı salladı! İşte atılan manşetler...

Bu üç takıma, Çağlar Söyüncü'yü kadrosunda bulunduran Leicester City'nin de eklendiği belirtildi. Milli Takım'da iki futbolcunun uyumuna güvenen Leicester City, Merih Demiral için kesenin ağzını açtı.

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