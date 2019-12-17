Merih Demiral İtalya'yı salladı! İşte atılan manşetler...
İtalyan devi Juventus'ta forma giyen Milli futbolcu Merih Demiral, İngiliz devlerinin radarına girmişti. Son olarak Leicester City Merih için devreye girdi. İngiliz kulübün amacı Çağlar Söyüncü'nün Merih ile Milli takımda yakaladığı uyumu takımlarına taşımak. Transfer gerçekleştiği takdirde formda ikili EURO 2020 öncesinde daha çok birlikte oynama fırsatı bulacak. Merih son maçlardaki performansıyla da İtalya'yı salldı. İşte Merih Demiral için öne çıkan manşetler...
17.12.2019 19:43
- Son Güncelleme: 17.12.2019 19:48
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