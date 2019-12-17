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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan flaş Ömer Faruk kararı! İstanbulspor maçında sahada olacak mı?

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Fenerbahçe deplasmanda İstanbulspor'u konuk edecek.
İstanbulspor maçı öncesi sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirleyen Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, pazar günü oynanacak Beşiktaş derbisini de düşünerek kadroda rotasyona gitti. Peki Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Ömer Faruk Beyaz İstanbulspor maçında oynayacak mı? Yanal, ayrıca Fenerbahçe'nin geleceği olarak görülen Ömer Faruk Beyaz hakkında da kararını verdi...

17.12.2019 19:52 - Son Güncelleme: 17.12.2019 19:52
Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan flaş Ömer Faruk kararı! İstanbulspor maçında sahada olacak mı?

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'la deplasmanda karşılaşacak.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan flaş Ömer Faruk kararı! İstanbulspor maçında sahada olacak mı?

Ülker Stadı'ndaki ilk maçı 4-0 kazanan sarı-lacivertlilerin, rövanş öncesi tur atlamak için önemli bir avantajı bulunuyor.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan flaş Ömer Faruk kararı! İstanbulspor maçında sahada olacak mı?

Fenerbahçe, deplasmanda gol atması durumunda rakibine 5 ve üzeri farkla mağlup olmazsa adını bir üst tura yazdıracak.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan flaş Ömer Faruk kararı! İstanbulspor maçında sahada olacak mı?

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal'ın, bu karşılaşmada ligde az forma şansı bulan isimlerle, genç oyunculara görev vermesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan flaş Ömer Faruk kararı! İstanbulspor maçında sahada olacak mı?

Fenerbahçe'de kırmızı kart cezalıları Garry Rodrigues ve Ozan Tufan'la sakatlıkları bulunan Sadık Çiftpınar, Miha Zajc, Hasan Ali Kaldırım ile Victor Moses, İstanbulspor karşısında forma giyemeyecek.

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