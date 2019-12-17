Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan flaş Ömer Faruk kararı! İstanbulspor maçında sahada olacak mı?
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Fenerbahçe deplasmanda İstanbulspor'u konuk edecek.
İstanbulspor maçı öncesi sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirleyen Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, pazar günü oynanacak Beşiktaş derbisini de düşünerek kadroda rotasyona gitti. Peki Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Ömer Faruk Beyaz İstanbulspor maçında oynayacak mı? Yanal, ayrıca Fenerbahçe'nin geleceği olarak görülen Ömer Faruk Beyaz hakkında da kararını verdi...
17.12.2019 19:52
- Son Güncelleme: 17.12.2019 19:52
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