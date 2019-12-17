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Fenerbahçe'nin nöbetçisi golcüsü Semih Şentürk'ün son haline bakın! Genç Semih'i kimse tanıyamıyor

Sporseverler onu Fenerbahçe'nin 'Genç Semih'i olarak tanıdı. Daha sonra adı son dakikada girip attığı gollerle 'Nöbetçi golcü'ye çıktı. Şimdi 36 yaşında olan Semih Şentürk'ün Beykoz ile anlaştığı iddia edilmişti. Fakat tecrübeli futbolcu bu iddiaları yalanladı. Tabi bundan daha çok dikkat çeken bir detay vardı. O da Semih Şentürk'ün son hali. Görünce çok şaşıracaksınız.

17.12.2019 17:37 - Son Güncelleme: 17.12.2019 17:47
Fenerbahçe'nin nöbetçisi golcüsü Semih Şentürk'ün son haline bakın! Genç Semih'i kimse tanıyamıyor

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Semih Şentürk'ün Beykoz 1908 ile anlaştığı iddia edilmişti. Ancak oyuncu bu iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı.

Semih Şentürk'ün son hali görenleri şaşırttı.

İşte futbolcuların inanılmaz değişimleri.

Fenerbahçe'nin nöbetçisi golcüsü Semih Şentürk'ün son haline bakın! Genç Semih'i kimse tanıyamıyor

Alper Potuk - Fenerbahçeli futbolcu burun estetiği yaptıranlardan.

Fenerbahçe'nin nöbetçisi golcüsü Semih Şentürk'ün son haline bakın! Genç Semih'i kimse tanıyamıyor

Erkan Zengin - Türk asıllı İsveçli milli futbolcu da burnundan ameliyat oldu.

Fenerbahçe'nin nöbetçisi golcüsü Semih Şentürk'ün son haline bakın! Genç Semih'i kimse tanıyamıyor

Ronaldo - Portekizli yıldızın büyük değişimi sık sık gündeme geliyor.

Fenerbahçe'nin nöbetçisi golcüsü Semih Şentürk'ün son haline bakın! Genç Semih'i kimse tanıyamıyor

Profesyonel futbola ilk başladığı yıllardaki halinden eser olmayan Ronaldo'nun dişlerinin yanı sıra burnuna, alnına ve kırışıklıklarına da müdahale ettirdi.

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