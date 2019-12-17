Fenerbahçe'nin nöbetçisi golcüsü Semih Şentürk'ün son haline bakın! Genç Semih'i kimse tanıyamıyor

Sporseverler onu Fenerbahçe'nin 'Genç Semih'i olarak tanıdı. Daha sonra adı son dakikada girip attığı gollerle 'Nöbetçi golcü'ye çıktı. Şimdi 36 yaşında olan Semih Şentürk'ün Beykoz ile anlaştığı iddia edilmişti. Fakat tecrübeli futbolcu bu iddiaları yalanladı. Tabi bundan daha çok dikkat çeken bir detay vardı. O da Semih Şentürk'ün son hali. Görünce çok şaşıracaksınız.

17.12.2019 17:37 - Son Güncelleme: 17.12.2019 17:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





