Dünya şampiyonu Kenan Sofuoğlu, karadaki hız tutkusunu flyboardla göle taşıdı
Aktif sporculuk kariyerini yaklaşık 1,5 yıl önce sonlandıran AK Parti Sakarya Milletvekili ve Dünya Supersport şampiyonu eski milli motosikletçi Sofuoğlu, Sapanca Gölü'nde flyboard yaparak adrenalin tutkusunu sürdürüyor. İşte Sofuoğlu'nun flyboard macerasından nefes kesen görüntüler.
Aktif sporculuk kariyerini yaklaşık 1,5 yıl önce sonlandıran AK Parti Sakarya Milletvekili ve Dünya Supersport şampiyonu eski milli motosikletçi Sofuoğlu, Sapanca Gölü'nde flyboard yaparak adrenalin tutkusunu sürdürüyor.
Yoğun iş temposundan fırsat buldukça karting, off-road ve motokros yapan Sofuoğlu, şimdilerde elektrikli motor gücü sayesinde suyun üzerinde giderek kullanıcısına adeta "uçan halı" hissi yaşatan flyboard sporuna merak saldı.
Uzun zamandır beklediği flyboardla Sapanca Gölü'nün güzelliklerinden faydalandığını dile getiren Sofuoğlu, "Burada Gençlik ve Spor Bakanlığına ait çok güzel bir kano parkurumuz var. Evime de birkaç kilometre uzaklıkta olduğu için sabahları erkenden gelip flyboard yapıyorum. Biraz farklı bir spor esasında. Türkiye'de daha önce birilerinin denediğini de zannetmiyorum. Görenler ilgiyle bakıyor, ne yaptığıma şaşırıyorlar. Çünkü elektrik motorlu ve altta pervanesi var. Elektrik motoru gücüyle suyun üstüne kaldırıyor ve adeta uçan halıda gidiyorsunuz." diye konuştu.
Sofuoğlu, flyboardun kolay bir spor olmadığını dile getirerek, şunları kaydetti:
"Zaman zaman düşüyorum ancak çok zevk alıyorum. Motor sporlarını bıraktım ama o tutkuları bir anda bırakmak mümkün değildi. Bir yandan görevimi sürdürüp, kalan vakitlerde de içimdeki adrenalin tutkusunu yaşayabileceğim spor dallarına merak saldım. Ayrıca karting, dağda araç kullanma ve motokros gibi sporları arada yapıyorum. Artık tek yapmadığım şey yarışmak. Şu an farklı bir görevim var. Hafta içi Ankara'da olmam gerektiğinden, bulduğum fırsatlarda sevdiğim tutkuları yaşamaya çalışıyorum."