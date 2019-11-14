Dünya şampiyonu Kenan Sofuoğlu, karadaki hız tutkusunu flyboardla göle taşıdı

Uzun zamandır beklediği flyboardla Sapanca Gölü'nün güzelliklerinden faydalandığını dile getiren Sofuoğlu, "Burada Gençlik ve Spor Bakanlığına ait çok güzel bir kano parkurumuz var. Evime de birkaç kilometre uzaklıkta olduğu için sabahları erkenden gelip flyboard yapıyorum. Biraz farklı bir spor esasında. Türkiye'de daha önce birilerinin denediğini de zannetmiyorum. Görenler ilgiyle bakıyor, ne yaptığıma şaşırıyorlar. Çünkü elektrik motorlu ve altta pervanesi var. Elektrik motoru gücüyle suyun üstüne kaldırıyor ve adeta uçan halıda gidiyorsunuz." diye konuştu.