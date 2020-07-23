Mecnun Otyakmaz şoke eden Mert Hakan Yandaş gerçeğini açıkladı! Fenerbahçe ve Mert Hakan Yandaş...
Demir Grup Sivasspor forması altında gösterdikleri performanslar devlerin dikkatini çeken Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç, ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirmişti. Son olarak Mert Hakan Yandaş önce Galatasaray ile el sıkışmış ancak daha sonra karar değiştirip sarı-lacivertlilere 'Evet' demişti. Öte yandan Fenerbahçe Emre Kılınç'ın da kapısını çalmış ancak genç oyunc Galatasaray'la anlaştığını dile getirerek teklifi reddetmişti. Özellikle Mert Hakan Yandaş transferi günlerce konuşulmuştu. 25 yaşındaki oyuncuyla ilgili flaş gerçeği, kırmızı-beyazlıların başkanı Mecnun Otyakmaz açıkladı. İşte detaylar...
Daha önce Vedat Muriqi savaşının kazananı olan Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş transferinde de galip gelmeyi başarmış, oyuncunun teknik direktörü Rıza Çalımbay, ''Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe ile anlaştı. Mert Hakan gelecek sezon Sivas'ta olmayacak. O iş bitti, Mert Hakan gitti.'' sözleriyle bu transferi duyurmuştu.