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Mecnun Otyakmaz şoke eden Mert Hakan Yandaş gerçeğini açıkladı! Fenerbahçe ve Mert Hakan Yandaş...

Demir Grup Sivasspor forması altında gösterdikleri performanslar devlerin dikkatini çeken Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç, ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirmişti. Son olarak Mert Hakan Yandaş önce Galatasaray ile el sıkışmış ancak daha sonra karar değiştirip sarı-lacivertlilere 'Evet' demişti. Öte yandan Fenerbahçe Emre Kılınç'ın da kapısını çalmış ancak genç oyunc Galatasaray'la anlaştığını dile getirerek teklifi reddetmişti. Özellikle Mert Hakan Yandaş transferi günlerce konuşulmuştu. 25 yaşındaki oyuncuyla ilgili flaş gerçeği, kırmızı-beyazlıların başkanı Mecnun Otyakmaz açıkladı. İşte detaylar...

23.07.2020 13:41 - Son Güncelleme: 23.07.2020 13:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





