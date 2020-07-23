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Mecnun Otyakmaz şoke eden Mert Hakan Yandaş gerçeğini açıkladı! Fenerbahçe ve Mert Hakan Yandaş...

Demir Grup Sivasspor forması altında gösterdikleri performanslar devlerin dikkatini çeken Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç, ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirmişti. Son olarak Mert Hakan Yandaş önce Galatasaray ile el sıkışmış ancak daha sonra karar değiştirip sarı-lacivertlilere 'Evet' demişti. Öte yandan Fenerbahçe Emre Kılınç'ın da kapısını çalmış ancak genç oyunc Galatasaray'la anlaştığını dile getirerek teklifi reddetmişti. Özellikle Mert Hakan Yandaş transferi günlerce konuşulmuştu. 25 yaşındaki oyuncuyla ilgili flaş gerçeği, kırmızı-beyazlıların başkanı Mecnun Otyakmaz açıkladı. İşte detaylar...

23.07.2020 13:41 - Son Güncelleme: 23.07.2020 13:41
Mecnun Otyakmaz şoke eden Mert Hakan Yandaş gerçeğini açıkladı! Fenerbahçe ve Mert Hakan Yandaş...

Süper Lig'de sezonun sonuna gelinirken, bu sezon beklentilerin altında bir performans göstererek taraftarlarını üzen Fenerbahçe ve Galatasaray'da da hazırlıklar hız kesmeden sürüyor.

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Mecnun Otyakmaz şoke eden Mert Hakan Yandaş gerçeğini açıkladı! Fenerbahçe ve Mert Hakan Yandaş...

Önümüzdeki sezon şampiyonluk kupasını taraftarlarına hediye etmek isteyen her iki kulüp transferde oldukça hareketli günler geçirirken, her transfer döneminde olduğu gibi bu kez de Mert Hakan Yandaş ismi ile karşı karşıya gelmişti.

Mecnun Otyakmaz şoke eden Mert Hakan Yandaş gerçeğini açıkladı! Fenerbahçe ve Mert Hakan Yandaş...

Daha önce Vedat Muriqi savaşının kazananı olan Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş transferinde de galip gelmeyi başarmış, oyuncunun teknik direktörü Rıza Çalımbay, ''Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe ile anlaştı. Mert Hakan gelecek sezon Sivas'ta olmayacak. O iş bitti, Mert Hakan gitti.'' sözleriyle bu transferi duyurmuştu.

Mecnun Otyakmaz şoke eden Mert Hakan Yandaş gerçeğini açıkladı! Fenerbahçe ve Mert Hakan Yandaş...

Ancak önümüzdeki sezon Fenerbahçe forması giyecek olan Mert Hakan Yandaş ve ismi Galatasaray ile anılan Emre Kılınç hakkında birçok çarpıcı bir iddia ortaya atılmaya devam ediyor.

Mecnun Otyakmaz şoke eden Mert Hakan Yandaş gerçeğini açıkladı! Fenerbahçe ve Mert Hakan Yandaş...

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