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Lille, Burak Yılmaz'ı resmen açıkladı: Burak Yılmaz ile ilgileniyoruz | Beşiktaş transfer haberleri

Beşiktaş'ta transferin gündemi olan Burak Yılmaz konusunda sıcak bir gelişme yaşandı. Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, basın toplantısında Burak Yılmaz açıklaması geldi. 35 yaşındaki Burak Yılmaz'ın Lille'e transferin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor... İşte detaylar...

23.07.2020 15:16 - Son Güncelleme: 23.07.2020 15:17
Lille, Burak Yılmaz'ı resmen açıkladı: Burak Yılmaz ile ilgileniyoruz | Beşiktaş transfer haberleri

Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, basın toplantısında Burak Yılmaz transferini doğruladı.

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Lille, Burak Yılmaz'ı resmen açıkladı: Burak Yılmaz ile ilgileniyoruz | Beşiktaş transfer haberleri

Burak Yılmaz sorusuna Galtier, "Evet, Burak Yılmaz ile ilgileniyoruz. Ancak, gelip gelmeyeceğini görmemiz gerekiyor.

Lille, Burak Yılmaz'ı resmen açıkladı: Burak Yılmaz ile ilgileniyoruz | Beşiktaş transfer haberleri

Jose Fonte ile benzer yaşlarda. Fonte de gelip çok büyük katkı sağladı. Transferi Sportif Direktör Luis Campos önerdi. Ben de etkilendim." cevabını verdi.

Lille, Burak Yılmaz'ı resmen açıkladı: Burak Yılmaz ile ilgileniyoruz | Beşiktaş transfer haberleri

Gündeminde Burak Yılmaz dışında Gent'ten hücum oyuncusu Jonathan David de olan Lille'in teknik patronu, "Burak Yılmaz gelirse bile forvet hattına başka takviyelerimiz de olacak." diyerek sözlerini sürdürdü.

Lille, Burak Yılmaz'ı resmen açıkladı: Burak Yılmaz ile ilgileniyoruz | Beşiktaş transfer haberleri

Forvet Victor Osimhen'in Napoli ile adının anıldığı hatırlatılan Galtier, "Evet, her yaz en iyi oyuncularımızı kaybediyoruz. Fakat, bizim 3 sezondur projemiz bu şekilde. Her yıl bu kadar yüksek profilli oyuncuları kaybettikten sonra yerini nasıl dolduracağımıza dair endişelerimiz oluyor ama atlatıyoruz." dedi.

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