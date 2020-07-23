Lille, Burak Yılmaz'ı resmen açıkladı: Burak Yılmaz ile ilgileniyoruz | Beşiktaş transfer haberleri
Beşiktaş'ta transferin gündemi olan Burak Yılmaz konusunda sıcak bir gelişme yaşandı. Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, basın toplantısında Burak Yılmaz açıklaması geldi. 35 yaşındaki Burak Yılmaz'ın Lille'e transferin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor... İşte detaylar...
23.07.2020 15:16
- Son Güncelleme: 23.07.2020 15:17
Forvet Victor Osimhen'in Napoli ile adının anıldığı hatırlatılan Galtier, "Evet, her yaz en iyi oyuncularımızı kaybediyoruz. Fakat, bizim 3 sezondur projemiz bu şekilde. Her yıl bu kadar yüksek profilli oyuncuları kaybettikten sonra yerini nasıl dolduracağımıza dair endişelerimiz oluyor ama atlatıyoruz." dedi.
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