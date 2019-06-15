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Aleksandar Kolarov Fenerbahçe'de! İşte ilk görüntüler

Haftalardır adı Fenerbahçe ile anılan, Serie A ekiplerinden Roma forması giyen Sırp sol bek Aleksandar Kolarov adım adım Fenerbahçe'ye... Kolarov'un ağabeyi Nikola Kolarov ve oyuncunun bağlı olduğu menajerler Fali Ramadani ile Mirsad Türkcan, Fenerbahçe Beko'nun Anadolu Efes'i konuk ettiği Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 3. maçını Fenerbahçe yöneticileriyle birlikte izledi. İşte o görüntüler...

15.06.2019 09:49 - Son Güncelleme: 15.06.2019 09:55
Aleksandar Kolarov Fenerbahçe'de! İşte ilk görüntüler

İtalyan ekibi Roma'nın Sırp sol beki Aleksandar Kolarov'un adı haftalardır Fenerbahçe ile anılıyordu.

Aleksandar Kolarov Fenerbahçe'de! İşte ilk görüntüler

Fenerbahçe Beko'nun, Anadolu Efes ile oynadığı Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 3. maçında, sürpriz misafirler vardı.

Aleksandar Kolarov Fenerbahçe'de! İşte ilk görüntüler

Roma forması giyen Aleksandar Kolarov'un ağabeyi Nikola Kolarov, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un özel davetlisi olarak mücadeleyi Ülker Salonu'nda takip edenler arasındaydı.

Aleksandar Kolarov Fenerbahçe'de! İşte ilk görüntüler

Ağabey Nikola Kolarov'un mücadeleyi takip ettiği locada Başkan Ali Koç'un yanı sıra dünyaca ünlü isimler de vardı.

Aleksandar Kolarov Fenerbahçe'de! İşte ilk görüntüler

Menajer Fali Ramadani, onun Türkiye ortağı sarı-lacivertlilerin basketbol efsanesi Mirsad Türkcan, yöneticiler Selahattin Baki, Alper Pirşen, Simla Beyazıt ve Sportif Direktör Damien Comolli de vardı.

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