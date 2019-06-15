Aleksandar Kolarov Fenerbahçe'de! İşte ilk görüntüler

Haftalardır adı Fenerbahçe ile anılan, Serie A ekiplerinden Roma forması giyen Sırp sol bek Aleksandar Kolarov adım adım Fenerbahçe'ye... Kolarov'un ağabeyi Nikola Kolarov ve oyuncunun bağlı olduğu menajerler Fali Ramadani ile Mirsad Türkcan, Fenerbahçe Beko'nun Anadolu Efes'i konuk ettiği Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 3. maçını Fenerbahçe yöneticileriyle birlikte izledi. İşte o görüntüler...

15.06.2019 09:49 - Son Güncelleme: 15.06.2019 09:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





