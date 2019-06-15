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Michael Schumacher'in görüntüleri dehşete düşürdü! Gerçek ortaya çıktı

5.5 yıl önce Fransa Alpleri'nde geçirdiği ağır bir kayak kazası sonrası bitkisel hayata giren Ferrari 'nin efsane pilotu Michael Schumacher belgeseline ait görüntüler izleyenleri şoke etmişti. Schumacher hayranları tarafından 1 milyona yakın izlenen video hakkında gerçekler ortaya çıktı.

15.06.2019 15:32 - Son Güncelleme: 15.06.2019 15:55
Michael Schumacher'in görüntüleri dehşete düşürdü! Gerçek ortaya çıktı

Michael Schumacher'in filminin fragmanı olarak sunulan bir video Youtube'a yüklendi.

Michael Schumacher'in görüntüleri dehşete düşürdü! Gerçek ortaya çıktı

Ancak videodaki bazı görüntüler çok tatsız bulundu ve hayranlarını dehşete düşürdü.

Michael Schumacher'in görüntüleri dehşete düşürdü! Gerçek ortaya çıktı

Schumacher'in ailesinin izniyle yeni bir belgesel filminin çekildiği ve bu filmde eski Formula 1 pilotunun, Fransa'da geçirdiği kayak kazası sonrası görüntülerine ilk kez yer verileceği bilgisi heyecan yarattı.

Michael Schumacher'in görüntüleri dehşete düşürdü! Gerçek ortaya çıktı

Filmin fragmanı olduğu belirtilen video büyük ilgi toplarken, efsane pilotun geçirdiği kazadan sonraki yaralı hali olduğu belirtilen görüntüler şok etti.

İŞTE OLAY YARATAN O GÖRÜNTÜLER

Michael Schumacher'in görüntüleri dehşete düşürdü! Gerçek ortaya çıktı

1 MİLYONA YAKIN KİŞİ İZLEDİ

Schumacher'in kaza sonrasındaki gerçek görüntülerini ilk kez izleyeceğini düşünenlerin hücum etmesiyle video birkaç gün içinde 1 milyona yakın kişi tarafından izlendi.

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