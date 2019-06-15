Michael Schumacher'in görüntüleri dehşete düşürdü! Gerçek ortaya çıktı
5.5 yıl önce Fransa Alpleri'nde geçirdiği ağır bir kayak kazası sonrası bitkisel hayata giren Ferrari 'nin efsane pilotu Michael Schumacher belgeseline ait görüntüler izleyenleri şoke etmişti. Schumacher hayranları tarafından 1 milyona yakın izlenen video hakkında gerçekler ortaya çıktı.
15.06.2019 15:32
- Son Güncelleme: 15.06.2019 15:55
Filmin fragmanı olduğu belirtilen video büyük ilgi toplarken, efsane pilotun geçirdiği kazadan sonraki yaralı hali olduğu belirtilen görüntüler şok etti.
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