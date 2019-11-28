Enes Ünal'ın babası bakın kim çıktı! Milli takım formasıyla ilk gollerini atmıştı...
Bu isimleri yan yana gördüğünüzde aklınızın ucundan geçmez ama onlar aslında akraba... Hem magazin dünyasının pek çok isminin, hem de yine spor camiasından pek ismin, futbol camiasından akrabalıkları bulunuyor. Peki Milli Takımımızın genç yıldızlarından Enes Ünal'ın babasının kim olduğunu biliyor muydunuz? Erkenci Kuş dizisiyle yıldızı parlayan Can Yaman'ın? Ya da İbrahim Tatlıses'in? Başta Enes Ünal olmak üzere sizi hayrete düşürecek o akrabalıklar.
28.11.2019 17:02
- Son Güncelleme: 28.11.2019 17:12
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