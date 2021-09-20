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Max Meyer Başakşehir maçında taraftarı çıldırttı: "Maldonado geri döndü"

Transfer sezonunun son saatlerinde kadroya katılan Alman oyuncu Max Meyer, Medipol Başakşehir karşılaşmasında 36 kez topla buluştu. Meyer, bu topların 33 tanesini geriye ve yana pas olarak oynadı. Tecrübeli oyuncu sahada kaldığı süre boyunca futboluyla taraftarı çıldırttı.

Onur Koçhan
takvim.com.tr
20.09.2021 11:03 - Son Güncelleme: 20.09.2021 11:05
Max Meyer Başakşehir maçında taraftarı çıldırttı: Maldonado geri döndü

Fenerbahçe, Süper Lig'de Medipol Başakşehir'e 2-0 kaybederek ilk kez yenilgiyle tanıştı. Vitor Pereira'nın öğrencileri hazırlık maçları dahil ilk kez sahadan boynu bükük ayrıldı.

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Max Meyer Başakşehir maçında taraftarı çıldırttı: Maldonado geri döndü

Sarı-Lacivertliler'de Başakşehir maçında tüm takım eleştirildi ama eleştiri oklarının en büyüğü Alman oyuncu Max Meyer'e yöneldi.

Max Meyer Başakşehir maçında taraftarı çıldırttı: Maldonado geri döndü

Tecrübeli oyuncu sahada kaldığı süre boyunca futboluyla taraftarı çıldırttı.

Max Meyer Başakşehir maçında taraftarı çıldırttı: Maldonado geri döndü

Transfer sezonunun son saatlerinde kadroya katılan Alman oyuncu, Medipol Başakşehir karşılaşmasında 36 kez topla buluştu. Meyer, bu topların 33 tanesini geriye ve yana pas olarak oynadı.

Max Meyer Başakşehir maçında taraftarı çıldırttı: Maldonado geri döndü

Max Meyer'in performansı sonrası Fenerbahçe taraftarları sosyal medyada yaptığı yorumlarda, "Maldonado geri döndü. Bu haliyle Fenerbahçe'de oynaması çok zor" yorumlarında bulundu.

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