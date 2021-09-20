Max Meyer Başakşehir maçında taraftarı çıldırttı: "Maldonado geri döndü"
Transfer sezonunun son saatlerinde kadroya katılan Alman oyuncu Max Meyer, Medipol Başakşehir karşılaşmasında 36 kez topla buluştu. Meyer, bu topların 33 tanesini geriye ve yana pas olarak oynadı. Tecrübeli oyuncu sahada kaldığı süre boyunca futboluyla taraftarı çıldırttı.
20.09.2021 11:03
- Son Güncelleme: 20.09.2021 11:05
Fenerbahçe, Süper Lig'de Medipol Başakşehir'e 2-0 kaybederek ilk kez yenilgiyle tanıştı. Vitor Pereira'nın öğrencileri hazırlık maçları dahil ilk kez sahadan boynu bükük ayrıldı.
Sarı-Lacivertliler'de Başakşehir maçında tüm takım eleştirildi ama eleştiri oklarının en büyüğü Alman oyuncu Max Meyer'e yöneldi.
Transfer sezonunun son saatlerinde kadroya katılan Alman oyuncu, Medipol Başakşehir karşılaşmasında 36 kez topla buluştu. Meyer, bu topların 33 tanesini geriye ve yana pas olarak oynadı.