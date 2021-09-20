Trabzonspor'un gol makineleri Anthony Nwakaeme ve Anastasios Bakasetas 14 takıma bedel!
Spor Toto Süper Lig'de ilk 5 haftada 13 puan toplayarak Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada yer alan Trabzonspor'un gol makineleri Anthony Nwakaeme ve Anastasios Bakasetas 20 takımlı ligde 12 takımdan fazla, 2 takımla da aynı sayıda gol kaydetti.
20.09.2021 10:35
- Son Güncelleme: 20.09.2021 10:35
ATTIKLARI GOLLER
Nwakaeme, ligin ilk 4 haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor, Giresunspor ve Galatasaray maçlarında 1'er gol kaydetti.
Yunan futbolcu Bakasetas ise Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor ve Kasımpaşa maçlarında 1'er kez ağları havalandırdı.