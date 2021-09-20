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Trabzonspor'un gol makineleri Anthony Nwakaeme ve Anastasios Bakasetas 14 takıma bedel!

Spor Toto Süper Lig'de ilk 5 haftada 13 puan toplayarak Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada yer alan Trabzonspor'un gol makineleri Anthony Nwakaeme ve Anastasios Bakasetas 20 takımlı ligde 12 takımdan fazla, 2 takımla da aynı sayıda gol kaydetti.

20.09.2021 10:35 - Son Güncelleme: 20.09.2021 10:35
Trabzonspor’un gol makineleri Anthony Nwakaeme ve Anastasios Bakasetas 14 takıma bedel!

Süper Lig'de ilk 5 haftada topladığı 13 puanla averajla Beşiktaş'ın gerisinde ikinci sırada yer alan Trabzonspor, golcüleri Anthony Nwakaeme ve Anastasios Bakasetas ile sonuca gitti.

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Trabzonspor’un gol makineleri Anthony Nwakaeme ve Anastasios Bakasetas 14 takıma bedel!

Bordo-mavili takımın golcü futbolcularından Nwakaeme 4, Bakasetas da 3 gol ile toplam 7 gol atarak, 20 takımlı ligde 12 takımdan fazla, 2 takımla da aynı sayıda gol kaydetti.

Trabzonspor’un gol makineleri Anthony Nwakaeme ve Anastasios Bakasetas 14 takıma bedel!

İki oyuncu, takımının 11 golünün 7'sini atarak gollerin yüzde 63,6'sını rakip ağlara bıraktı.

Trabzonspor’un gol makineleri Anthony Nwakaeme ve Anastasios Bakasetas 14 takıma bedel!

ATTIKLARI GOLLER
Nwakaeme, ligin ilk 4 haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor, Giresunspor ve Galatasaray maçlarında 1'er gol kaydetti.

Trabzonspor’un gol makineleri Anthony Nwakaeme ve Anastasios Bakasetas 14 takıma bedel!

Yunan futbolcu Bakasetas ise Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor ve Kasımpaşa maçlarında 1'er kez ağları havalandırdı.

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