Fenerbahçe taraftarı çileden çıktı! Mergim Berisha isyanı
Süper Lig'in 5. haftasında Başakşehir ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, 4 maçta 0 puan toplayan rakibine deplasmanda boyun eğdi. Sarı-lacivertli ekipte ilk 11'de maça başlayan Alman forvet Mergim Berisha, etkisiz oyunu nedeniyle taraftarın tepkisini çekti. İşte detaylar...
20.09.2021 11:31
- Son Güncelleme: 20.09.2021 11:31
Başakşehir karşısında etkisiz kalan Fenerbahçe'de yakalanan pozisyonlarda Berisha'nın kötü performansı sarı-lacivertlileri kızdırdı.
62'de oyundan alınan 23 yaşındaki forvet için Fenerbahçeli futbolseverler, "Berisha'nın gol atması için daha çok bekleyeceğiz gibi görünüyor" yorumları yaptı.
BERISHA KAYIPLARDA
Transfer döneminin son günlerinde kadroya katılan Berisha, Fenerbahçe formasıyla 3. maçta da beklentilerin altında kaldı.