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Fenerbahçe taraftarı çileden çıktı! Mergim Berisha isyanı

Süper Lig'in 5. haftasında Başakşehir ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, 4 maçta 0 puan toplayan rakibine deplasmanda boyun eğdi. Sarı-lacivertli ekipte ilk 11'de maça başlayan Alman forvet Mergim Berisha, etkisiz oyunu nedeniyle taraftarın tepkisini çekti. İşte detaylar...

20.09.2021 11:31 - Son Güncelleme: 20.09.2021 11:31
Fenerbahçe taraftarı çileden çıktı! Mergim Berisha isyanı

Başakşehir karşısında etkisiz kalan Fenerbahçe'de yakalanan pozisyonlarda Berisha'nın kötü performansı sarı-lacivertlileri kızdırdı.

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Fenerbahçe taraftarı çileden çıktı! Mergim Berisha isyanı

Sabah'ın haberine göre; takımın uzun süredir devam eden santrfor sorununa çare olarak transfer edilen Alman futbolcunun, zayıf şutları ve bir türlü isabet bulamayan kafa vuruşlarına tepki gösteren taraftarlar sosyal medyada sert eleştiriler yaptılar.

Fenerbahçe taraftarı çileden çıktı! Mergim Berisha isyanı

62'de oyundan alınan 23 yaşındaki forvet için Fenerbahçeli futbolseverler, "Berisha'nın gol atması için daha çok bekleyeceğiz gibi görünüyor" yorumları yaptı.

Fenerbahçe taraftarı çileden çıktı! Mergim Berisha isyanı

BERISHA KAYIPLARDA
Transfer döneminin son günlerinde kadroya katılan Berisha, Fenerbahçe formasıyla 3. maçta da beklentilerin altında kaldı.

Fenerbahçe taraftarı çileden çıktı! Mergim Berisha isyanı

Başakşehir'e karşı sahada kaldığı 72 dakikada net fırsat yakalayamayan 23 yaşındaki golcü 21 kez topla buluştu, 4 şutunun 3'ünde isabet sağladı.

Fenerbahçe taraftarı çileden çıktı! Mergim Berisha isyanı
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